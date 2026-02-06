Канада передала Украине важный элемент защиты от крылатых ракет РФ 6.02.2026, 15:46

Американская ПВО многократно совершенствовалась.

Канада в ближайшее время передаст Украине ракеты AIM для усиления противовоздушной обороны и противодействия крылатым ракетам россиян.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Также Украина и Канада обсудили соглашение о содействии производству беспилотников. Страны имеют значительные перспективы сотрудничества между компаниями двух стран. В частности, Украина заинтересована в кооперации с канадскими компаниями из сферы управления дронами.

Что известно о ракетах AIM

Ракеты AIM - это американские ракеты класса «воздух - воздух» ближнего радиуса действия. Не исключено, что речь идет о ракетах AIM-9 Sidewinder, которые приняты на вооружение еще в 1956 году, при этом они многократно совершенствовалась и до сих пор находятся в серийном производстве.

Ракеты класса «воздух - воздух», как правило, запускаются с истребителей. Хотя ранее сообщалось, что украинские специалисты нашли способ запускать ракеты с земли.

