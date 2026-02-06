Российские банки снова столкнулись с нехваткой юаней.

Российская банковская система снова столкнулась с дефицитом китайских юаней — последней значимой иностранной валюты, которая продолжает торговаться на бирже и не находится под санкционными ограничениями, пишет The Moscow Times.

В четверг на денежном рынке Московской бирже неожиданно резко взлетели ставки по юаневым кредитам овернайт: с 1% они подскочили до 16% годовых — столько банки были готовы заплатить, что занять китайскую валюту на один день. К вечеру ставки чуть опустились до 8%, а пятницу вновь поднялись до 10,8%.

На валютном рынке стали появляться сигналы «локального дефицита» юаней, отмечает аналитик ПСБ Денис Попов. Чтобы покрыть нехватку, банки впервые с февраля 2024 года обратились за юаневыми кредитами в ЦБ и взяли 3,65 млрд юаней через операции валютный своп.

Биржевые ставки свопов рубль-юань хотя и не высокие (0,5-1,5%), достигли максимумов с ноября 2024 года, указывает Попов. С ликвидностью в юане «явно нарисовались проблемы», констатирует экономист Егор Сусин: кому-то не хватило китайской валюты, и ее пришлось выкупать у ЦБ и на рынке.

Курс юаня к рублю в понедельник подскакивал на 2,1%, до 11,31 рубля, но вскоре откатился к отметке 11,15. Происходящее указывает на то, что банковская система исчерпала избыток юаневой ликвидности, который имела в последний год, и становится «более чувствительной к колебаниям», отмечает Сусин.

Участники рынка опасаются усиления проблем с юанем перед ‌китайским Новым годом, когда основные поставщики китайской валюты — банки КНР — уйдут на длинные выходные (15-23 февраля), пишет Reuters. «Текущие колебания вполне вероятно связаны с платежами за импорт» в преддверии китайских каникул, отмечает Сусин.

Сколько именно валюты имеют российские банки, достоверно неизвестно. Уже почти два года ЦБ РФ не публикует подробную статистику по валютному балансу банковской системы. По состоянию на март 2024 года (последние доступные данные), у банков было $263 млрд валютных активов, из которых $48 млрд приходилось на «денежные средства и их эквиваленты». На конец декабря, согласно данным Центробанка, банки были должны $185 млрд клиентам с валютными счетами. Из них $137 млрд — юридическим лицам и $44 млрд — физлицам.

Острый дефицит юаней на российском рынке возникал в середине 2024 года - вскоре после того, как Мосбиржа попала под санкции и была вынуждена остановить торги долларом и евро. Юаневые ставки взлетали до 60% годовых и выше, однако пришли в норму после того, как на выборах в США победил Дональд Трамп.

