Футбольные сборные девушек до 17 лет из Литвы и Эстонии отказались играть с белорусками 8 6.02.2026, 18:43

Им присудили поражение.

В ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) сообщили о решении УЕФА наказать команды Литвы и Эстонии крупными поражениями за отказ играть против сверстниц из Беларуси.

Футбольные федерации Эстонии и Литвы отказались принять участие в отборочных матчах чемпионата Европы среди девушек до 17 лет против сборной Беларуси.

В связи с этим, контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА решил присудить сборным Эстонии и Литвы технические поражения со счетом 0:3. Балтийские сборные отказались играть с Беларусью из-за поддержки режима Лукашенко войны в Украине.

