закрыть
14 мая 2026, четверг, 19:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Футбольные сборные девушек до 17 лет из Литвы и Эстонии отказались играть с белорусками

8
  • 6.02.2026, 18:43
  • 6,076
Футбольные сборные девушек до 17 лет из Литвы и Эстонии отказались играть с белорусками

Им присудили поражение.

В ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) сообщили о решении УЕФА наказать команды Литвы и Эстонии крупными поражениями за отказ играть против сверстниц из Беларуси.

Футбольные федерации Эстонии и Литвы отказались принять участие в отборочных матчах чемпионата Европы среди девушек до 17 лет против сборной Беларуси.

В связи с этим, контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА решил присудить сборным Эстонии и Литвы технические поражения со счетом 0:3. Балтийские сборные отказались играть с Беларусью из-за поддержки режима Лукашенко войны в Украине.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин