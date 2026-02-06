Футбольные сборные девушек до 17 лет из Литвы и Эстонии отказались играть с белорусками

Футбольные сборные девушек до 17 лет из Литвы и Эстонии отказались играть с белорусками8
- 6.02.2026, 18:43
Им присудили поражение.
В ассоциации «Белорусская федерация футбола» (АБФФ) сообщили о решении УЕФА наказать команды Литвы и Эстонии крупными поражениями за отказ играть против сверстниц из Беларуси.
Футбольные федерации Эстонии и Литвы отказались принять участие в отборочных матчах чемпионата Европы среди девушек до 17 лет против сборной Беларуси.
В связи с этим, контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА решил присудить сборным Эстонии и Литвы технические поражения со счетом 0:3. Балтийские сборные отказались играть с Беларусью из-за поддержки режима Лукашенко войны в Украине.