закрыть
14 мая 2026, четверг, 21:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин в ловушке Китая

6
  • 6.02.2026, 19:55
  • 5,450
Путин в ловушке Китая

Украинская разведка разбила миф о технологической независимости РФ.

Несмотря на заявления Кремля об ускоренном «импортозамещении», российская экономика остается критически зависимой от зарубежных технологий.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

Как отметили в разведке, Кремль планировал до 2030 года достичь 70-90% независимости в стратегических секторах (авиация, энергетика, химия), однако реальные показатели существенно отстают:

- скоростной железнодорожный транспорт - всего 15% собственного производства;

- судостроение и энергетика - 30%;

- производство беспилотных систем - 40%;

- промышленное машиностроение - около 65%.

Разведка отмечает, что вместо реальной независимости Россия просто сменила поставщиков. В частности, после ограничения доступа к западных технологиям доля КНР в поставках микросхем в РФ выросла до 90%. Это формирует угрозу долгосрочной односторонней зависимости от Пекина.

В СВР отметили, что из-за ограниченных кадровых и производственных ресурсов достижение заявленных целей к 2030 году маловероятно.

«Курс РФ на «технологический суверенитет» носит преимущественно декларативный характер и не подкрепляется имеющимися возможностями экономики», - отмечают в разведке.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин