Путин в ловушке Китая 6 6.02.2026, 19:55

Украинская разведка разбила миф о технологической независимости РФ.

Несмотря на заявления Кремля об ускоренном «импортозамещении», российская экономика остается критически зависимой от зарубежных технологий.

Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.

Как отметили в разведке, Кремль планировал до 2030 года достичь 70-90% независимости в стратегических секторах (авиация, энергетика, химия), однако реальные показатели существенно отстают:

- скоростной железнодорожный транспорт - всего 15% собственного производства;

- судостроение и энергетика - 30%;

- производство беспилотных систем - 40%;

- промышленное машиностроение - около 65%.

Разведка отмечает, что вместо реальной независимости Россия просто сменила поставщиков. В частности, после ограничения доступа к западных технологиям доля КНР в поставках микросхем в РФ выросла до 90%. Это формирует угрозу долгосрочной односторонней зависимости от Пекина.

В СВР отметили, что из-за ограниченных кадровых и производственных ресурсов достижение заявленных целей к 2030 году маловероятно.

«Курс РФ на «технологический суверенитет» носит преимущественно декларативный характер и не подкрепляется имеющимися возможностями экономики», - отмечают в разведке.

