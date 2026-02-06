Путин в ловушке Китая6
- 6.02.2026, 19:55
Украинская разведка разбила миф о технологической независимости РФ.
Несмотря на заявления Кремля об ускоренном «импортозамещении», российская экономика остается критически зависимой от зарубежных технологий.
Об этом сообщает пресс-служба Службы внешней разведки Украины.
Как отметили в разведке, Кремль планировал до 2030 года достичь 70-90% независимости в стратегических секторах (авиация, энергетика, химия), однако реальные показатели существенно отстают:
- скоростной железнодорожный транспорт - всего 15% собственного производства;
- судостроение и энергетика - 30%;
- производство беспилотных систем - 40%;
- промышленное машиностроение - около 65%.
Разведка отмечает, что вместо реальной независимости Россия просто сменила поставщиков. В частности, после ограничения доступа к западных технологиям доля КНР в поставках микросхем в РФ выросла до 90%. Это формирует угрозу долгосрочной односторонней зависимости от Пекина.
В СВР отметили, что из-за ограниченных кадровых и производственных ресурсов достижение заявленных целей к 2030 году маловероятно.
«Курс РФ на «технологический суверенитет» носит преимущественно декларативный характер и не подкрепляется имеющимися возможностями экономики», - отмечают в разведке.