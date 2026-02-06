Королева Нидерландов пошла в армию 5 6.02.2026, 20:19

Королева Максима

Фото: instagram.com/koninklijkhuis

54-летняя Максима решила, что «безопасность страны больше не является чем‑ то само собой разумеющимся».

В Нидерландах 54-летняя королева на этой неделе начала обучение, чтобы стать резервисткой нидерландской армии, сообщает AP.

Министерство обороны Нидерландов объявило, что королева начала обучение в среду.

«Поскольку безопасность Нидерландов больше не может считаться само собой разумеющейся, Максима решила стать резервисткой», – говорится в заявлении оборонного ведомства страны.

Королевский дом выпустил заявление, в котором говорится, что королева, «как и многие другие, хочет внести свой вклад в эту безопасность».

Максима идет по стопам своей дочери, которая тоже поступила на военную службу.

