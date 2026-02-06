15 мая 2026, пятница, 0:04
В Балтийском море фиксируют невиданную прежде аномалию

  6.02.2026, 23:28
За 150 лет, что ведутся научные наблюдения, подобных отклонений не было.

Уровень воды в Балтийском море упал до минимума за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1886 года. Об этом пишет DW со ссылкой на Институт исследований Балтийского моря им. Лейбница (Германия).

Ученые констатировали, что уровень воды в Балтике опустился на 67,4 см ниже многолетнего среднего показателя. Таких значений не фиксировалось за всю историю научных наблюдений, т.е. за последние 150 лет. Подсчитано, что море потеряло около 275 куб. км воды, или более 1% своей общего объема.

По мнению специалистов, феномен объясняется сильными восточными ветрами, которые уже несколько недель гонят воду в Атлантический океан через западные проливы.

Данный процесс ученые считают в целом полезным для Балтийского моря. По их словам, ветер выдул в Атлантику характерную для Балтики теплую слабосоленую воду. И когда ветра улягутся, в обратном направлении хлынет более холодная и соленая вода с высоким содержанием кислорода. Для биохимического состоянии Балтийского моря это будет полезно, поскольку в воде станет меньше микробов, а условия жизни для рыб улучшаться.

