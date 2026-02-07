В Беларуси предлагают получить права без экзаменов в ГАИ 7 7.02.2026, 3:20

Такое возможно?

В интернете распространяется информация, что водительское удостоверение якобы можно получить без экзаменов в ГАИ и якобы информация о нем будет внесена в базы данных, пишет abw.by.

ГАИ предупреждает: вся эта информация является ложной, не соответствует действительности (сгенерирована искусственным интеллектом), это мошенническая схема.

В Беларуси только экзаменационные подразделения Госавтоинспекции имеют право обменивать и выдавать водительские удостоверения. Эти документы изготавливаются на специальных бланках, которые невозможно подделать, они отличаются от любого купленного по ряду критериев.

Пользование услугами сомнительных посредников с целью получения водительского удостоверения без экзамена грозит передачей личных данных и денег мошенникам, что может привести к их использованию в преступных целях. Использование поддельного документа является уголовным преступлением.

Рекомендуется строго соблюдать цифровую гигиену: не передавать персональные данные и деньги третьим лицам, не переходить по сомнительным ссылкам.

Итог: водительское удостоверение без сдачи экзаменов получить нельзя, все предложения подобного рода – мошенничество, – предупредила столичная ГАИ.

