закрыть
15 мая 2026, пятница, 3:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси предлагают получить права без экзаменов в ГАИ

7
  • 7.02.2026, 3:20
  • 9,726
В Беларуси предлагают получить права без экзаменов в ГАИ

Такое возможно?

В интернете распространяется информация, что водительское удостоверение якобы можно получить без экзаменов в ГАИ и якобы информация о нем будет внесена в базы данных, пишет abw.by.

ГАИ предупреждает: вся эта информация является ложной, не соответствует действительности (сгенерирована искусственным интеллектом), это мошенническая схема.

В Беларуси только экзаменационные подразделения Госавтоинспекции имеют право обменивать и выдавать водительские удостоверения. Эти документы изготавливаются на специальных бланках, которые невозможно подделать, они отличаются от любого купленного по ряду критериев.

Пользование услугами сомнительных посредников с целью получения водительского удостоверения без экзамена грозит передачей личных данных и денег мошенникам, что может привести к их использованию в преступных целях. Использование поддельного документа является уголовным преступлением.

Рекомендуется строго соблюдать цифровую гигиену: не передавать персональные данные и деньги третьим лицам, не переходить по сомнительным ссылкам.

Итог: водительское удостоверение без сдачи экзаменов получить нельзя, все предложения подобного рода – мошенничество, – предупредила столичная ГАИ.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин