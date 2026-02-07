15 мая 2026, пятница, 5:36
3
  • 7.02.2026, 5:00
  • 4,646
Рубио: Россия годами нарушала условия договора о ядерном оружии
Марко Рубио

США настаивают на заключении нового договора, но уже не двухстороннего.

Россия пренебрегала Договором об ограничении ядерных арсеналов (СНВ-3) годами. Поэтому США хотят заключить новую сделку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Марко Рубио.

Ответственность РФ за крах контроля за вооружением

Рубио отверг обвинения в том, что США якобы инициируют новую гонку ядерных вооружений. Он подчеркнул, что именно Россия разрушила действующую систему контроля.

- Эти опасения игнорируют тот факт, что Россия прекратила выполнение договора New START (СНВ-3 - ред.) еще в 2023 году, на протяжении многих лет нарушая его условия. Договор нуждается как минимум в двух сторонах, - отметил госсекретарь.

Он подчеркнул, что США имели выбор: либо продолжать выполнять договоренности в одностороннем порядке, либо признать, что старая эпоха СНВ-3 закончилась.

Новая угроза: Россия и Китай

Глава Госдепа обратил внимание, что РФ поддерживает непрозрачное и быстрое наращивание ядерного арсенала Китая. С 2020 года количество китайских боеголовок выросло с 200 до более чем 600, а к 2030 году может превысить 1000 единиц.

По словам Рубио, бывшие двусторонние модели (США-РФ) устарели, поскольку теперь Вашингтон противостоит двум равным ядерным соперникам.

Переговоры с позиции силы

Также Рубио представил новые принципы контроля над вооружениями, изложенные президентом Трампом:

- контроль должен быть многосторонним: Китай должен нести ответственность наравне с РФ.

- никаких уступок нарушителям: США не примут условий, игнорирующих невыполнение предварительных договоренностей Москвой.

- позиция силы: Америка будет модернизировать свой ядерный потенциал, пока соперники расширяют свои силы.

- Россия и Китай не должны ожидать, что Соединенные Штаты будут бездействовать, пока они уклоняются от своих обязательств. Мы будем поддерживать мощный и надежный ядерный потенциал сдерживания, - подытожил Рубио.

