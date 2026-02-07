41 белорусу в январе приказали покинуть Литву 12 7.02.2026, 6:00

Пятеро были депортированы.

За январь 2026 года 41 гражданину Беларуси было приказано покинуть Литву, а пятеро наших соотечественников были депортированы.

Всего в прошлом месяце Литва приняла 201 административное решение, обязывающее иностранца покинуть страну, а также 15 решений о депортации, заметило издание «Позірк».

По данным Департамента миграции при Министерстве внутренних дел Литвы, 20,4% всех решений об обязанности покинуть страну касалось белорусов. Под решения о депортации попали 33,3% наших соотечественников. Причины таких решений не указаны.

Кстати, по сравнению с январем 2025 года количество принятых решений о возвращении белорусов снизилось на 46,8% (год назад было 77). А вот количество решений о депортации выросло в пять раз (в январе 2025-го было только одно).

