41 белорусу в январе приказали покинуть Литву

41 белорусу в январе приказали покинуть Литву12
- 7.02.2026, 6:00
Пятеро были депортированы.
За январь 2026 года 41 гражданину Беларуси было приказано покинуть Литву, а пятеро наших соотечественников были депортированы.
Всего в прошлом месяце Литва приняла 201 административное решение, обязывающее иностранца покинуть страну, а также 15 решений о депортации, заметило издание «Позірк».
По данным Департамента миграции при Министерстве внутренних дел Литвы, 20,4% всех решений об обязанности покинуть страну касалось белорусов. Под решения о депортации попали 33,3% наших соотечественников. Причины таких решений не указаны.
Кстати, по сравнению с январем 2025 года количество принятых решений о возвращении белорусов снизилось на 46,8% (год назад было 77). А вот количество решений о депортации выросло в пять раз (в январе 2025-го было только одно).