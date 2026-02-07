Трамп заинтриговал заявлением по Украине

Трамп заинтриговал заявлением по Украине31
- 7.02.2026, 8:35
Американский лидер Дональд Трамп заявил об «очень хороших» переговорах по мирному урегулированию в Украине и добавил, что скоро кое-что может произойти.
Об этом Трамп сказал журналистам на борту самолета Air Force One, сообщает Белый дом.
«Сегодня у нас были очень хорошие переговоры по России и Украине, кое-что может произойти», - заявил президент США.
Он также добавил, что у американской стороны проходят «очень хорошие» переговоры с РФ и Украиной, а также с Ираном.
«У нас проходят очень хорошие переговоры с Ираном, очень хорошие переговоры с Россией и Украиной. Мы много и хорошо разговариваем», - сообщил американский лидер.