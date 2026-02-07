15 мая 2026, пятница, 9:46
Россия отказалась передавать Запорожскую АЭС под полный контроль США

5
  • 7.02.2026, 8:51
  • 4,102
Вопрос ЗАЭС в мирных переговорах является таким же ключевым, как и вопрос территорий.

Москва отклонила предложение США в рамках мирного соглашения о полном контроле Вашингтона над Запорожской АЭС, что давало бы право США распределять энергию между Украиной и РФ.

Об этом сообщает Reuters.

«Россия отклонила предложение США, согласно которому Вашингтон контролировал бы станцию и распределял свою электроэнергию как между Россией, так и между Украиной», - сообщило издание.

При этом известно, что Россия настаивает на собственном контроле над Запорожской АЭС. Зато в Кремле предлагают, что таким образом Украина получала бы электроэнергию по низким ценам.

«Москва настаивает на том, что она контролирует станцию, предлагая Украине дешевую электроэнергию, предложение, которое Киев считает неприемлемым», - добавили в Reuters.

Агентство также отмечает, что, по данным источников, вопрос ЗАЭС в мирных переговорах является таким же проблемным, как и вопрос территорий. Именно по этим двум ключевым пунктам труднее всего найти компромисс с агрессором, поскольку РФ твердо стоит на своем, а Киев не собирается уступать.

