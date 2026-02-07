закрыть
15 мая 2026, пятница, 9:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Война закончится через месяц?

9
  • 7.02.2026, 9:07
  • 15,712
Война закончится через месяц?

США и Украина обсудили сроки возможной сделки с РФ.

Переговорщики США и Украины обсудили возможное достижение мирной сделки с Россией уже в следующем месяце - марте 2026 года.

Об этом сообщает Reuters.

Агенство пишет, что о такой амбициозной цели рассказали сразу три источника, знакомых с ситуацией. При этом полагается, что сроки, вероятно, будут сдвинуты из-за отсутствия согласия по ключевому вопросу, а именно - территориальному.

Еще пять источников говорят, что согласно обсуждаемой схеме, любое соглашение будет вынесено на референдум, которые одновременно пройдут с национальным выборами.

«Американская переговорная группа, возглавляемая специальным посланником Стивом Уиткоффом и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером, на недавних встречах в Абу-Даби и Майами выразила украинским коллегам мнение, что было бы лучше, если бы голосование состоялось в ближайшее время», - говорится в материале.

Как пояснили источники, американские переговорщики заявили, что президент США Дональд Трамп, скорее всего, сосредоточится на внутренних делах в связи с приближением промежуточных выборов в Конгресс в ноября. Это значит, что у высокопоставленных чиновников США будет меньше времени и политического капитала для заключения мирного соглашения.

Более того, по словам двух собеседников, официальные лица США и Украины обсуждали возможность проведения выборов и референдума уже в мае. Однако еще несколько источников, осведомленных с переговорами, назвали предложенный американцами график нереалистичным.

«Американцы очень спешат», - сказал источник, добавив, что голосование можно организовать менее чем за шесть месяцев, но это все равно займет значительное количество времени.

Украина в свою очередь хочет прекращении огня на время проведения голосования, чтобы защитить целостность референдума, отмечая, что Кремль имеет историю невыполнения своих обещаний о согласованном прекращении боевых действий.

«Позиция Киева заключается у том, что ничего нельзя согласовать, пока не будут предоставлены гарантии безопасности для Украины со стороны США и партнеров», - пояснил собеседник.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин