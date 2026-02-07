«Путин лично распорядился издеваться над пленными украинцами»12
- 7.02.2026, 9:23
Российская правозащитница вскрыла шокирующие факты.
По российским тюрьмам и колониям распространено негласное правило о том, что над пленными украинцами можно и нужно издеваться.
Соответствующее распоряжение, по всей видимости, отдал лично Владимир Путин. Об этом в интервью DW рассказала российская правозащитница, глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова.
По ее данным, после начала полномасштабной войны для украинских военнопленных и гражданских заложников, оказавшихся в российских тюрьмах, был создан отдельный негласный режим.
«Начальники ФСИНов (ФСИН – Федеральная служба исполнения наказаний) собирали всех своих и сказали, что украинские военнопленные - на них ФСИНовские приказы, правила внутреннего распорядка не распространяются. Это значит, что даже тех маленьких прав, которые есть у российских заключенных, у них нет. То есть отдельно по украинцам есть жесткое указание», - утверждает Романова.
Она подчеркнула, что издевательства над украинцами в российских тюрьмах – это не единичные эксцессы, а системная практика, которая включает пытки, избиения, сексуализированное насилие и даже медицинские издевательства.
«Помнишь военнопленного украинского, которого обменяли, у него на животе было вырезано «Слава России!»? И это сделал медик. Это сделал в Донецке командированный из Москвы хирург», – отметила Романова.
По мнению правозащитницы, подобная система не могла сложиться стихийно – силовая вертикаль это исключает. Романова убеждена, что издевательства над украинцами – это политическое решение, принятое на самом верху.
«Кто может дать такой приказ начальникам главных управлений ФСИН? Директор ФСИН. А над директором ФСИН стоит только Путин. Всё. Короткая цепочка», – говорит Романова.