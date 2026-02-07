закрыть
15 мая 2026, пятница, 11:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Портников: Кремль не помог ни Асаду, ни Мадуро — и Лукашенко не будет исключением

18
  • 7.02.2026, 13:12
  • 12,778
Портников: Кремль не помог ни Асаду, ни Мадуро — и Лукашенко не будет исключением
Виталий Портников

Ситуация развивается стремительно.

Украинский журналист Виталий Портников рассказал о критической ситуации для белорусского диктатора Александра Лукашенко, которому уже не на что надеяться в случае возобновления народных протестов:

— Если понимать, что сами беларусы вовсе не являются сторонниками того политического «выбора», который Лукашенко сделал за них, узурпируя власть, тогда действительно давление и на Москву, и на Минск может привести рано или поздно к смене режима или хотя бы к тому, что Путин не сможет или не захочет оказать Лукашенко содействие в случае новых протестных движений в Беларуси.

В конце концов Путин не помог ни Асаду, ни Мадуро. Почему Лукашенко обязательно должен оказаться исключением из этого списка в случае, если у российского правителя просто не будет ресурсов, чтобы помочь сохранить власть в соседней стране?

Ситуация развивается столь стремительно, что Россия, еще недавно собиравшаяся восстанавливать Советский Союз, в результате может потерять влияние даже в Беларуси.

Написать комментарий 18

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина
Дальше начинается невидимое
Дальше начинается невидимое Леонид Невзлин