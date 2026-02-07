Портников: Кремль не помог ни Асаду, ни Мадуро — и Лукашенко не будет исключением

Портников: Кремль не помог ни Асаду, ни Мадуро — и Лукашенко не будет исключением18
- 7.02.2026, 13:12
Украинский журналист Виталий Портников рассказал о критической ситуации для белорусского диктатора Александра Лукашенко, которому уже не на что надеяться в случае возобновления народных протестов:
— Если понимать, что сами беларусы вовсе не являются сторонниками того политического «выбора», который Лукашенко сделал за них, узурпируя власть, тогда действительно давление и на Москву, и на Минск может привести рано или поздно к смене режима или хотя бы к тому, что Путин не сможет или не захочет оказать Лукашенко содействие в случае новых протестных движений в Беларуси.
В конце концов Путин не помог ни Асаду, ни Мадуро. Почему Лукашенко обязательно должен оказаться исключением из этого списка в случае, если у российского правителя просто не будет ресурсов, чтобы помочь сохранить власть в соседней стране?
Ситуация развивается столь стремительно, что Россия, еще недавно собиравшаяся восстанавливать Советский Союз, в результате может потерять влияние даже в Беларуси.