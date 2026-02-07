Трамп разрешил вводить пошлины против стран, торгующих с Ираном 1 7.02.2026, 10:03

Президент США подписал указ.

Президент США Дональд Трамп разрешил своей администрации вводить пошлины на товары из стран, которые ведут бизнес с Ираном. При этом он воздержался от немедленного внедрения тарифов.

В частности, 6 февраля Трамп подписал указ, согласно которому США могут вводить дополнительные пошлины на импорт из любой страны, которая прямо или косвенно покупает, импортирует или иным образом приобретает товары или услуги у Ирана.

После такого указа, госсекретарь и министр торговли совместно с Управлением торгового представителя США и Министерством внутренней безопасности могут решать, в какой степени следует применять дополнительный тариф.

При этом Трамп не уточнил, какая именно ставка будет введена, но все же привел в пример тариф, которым изначально угрожал торговым партнерам Ирана.

«Начиная с даты вступления в силу данного распоряжения, на товары, импортируемые в США и являющиеся продуктами любой страны, которая прямо или косвенно покупает, импортирует или иным образом приобретает какие-либо товары или услуги из Ирана, может быть наложена дополнительная адвалорная пошлина - например, в размере 25 процентов», - говорится в указе.

