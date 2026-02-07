Лукашенко: Темные улицы пойдут на пользу пенсионерам

Лукашенко: Темные улицы пойдут на пользу пенсионерам65
- 7.02.2026, 16:29
Диктатор привел абсурдный «аргумент» в пользу «войны с фонарями».
На совещании с руководством Совмина Александр Лукашенко высказался по поводу изменения режима уличного освещения, пишет БелТА.
Он подчеркнул, что сокращение даже на короткий промежуток времени работы уличного освещения «дает в масштабах страны значительную экономию». Например, по суммам это сопоставимо с затратами на строительство некоторых объектов для АПК типа так называемых «профилакториев для телят».
- Но самое главное: с 1 февраля (я подписал указ) - повышение пенсий, - сказал Лукашенко. - Немного, на 10%, но повысили пенсии в этих условиях пенсионерам. Если за год взять эту экономию, это практически это повышение. Десять минут потерпеть.