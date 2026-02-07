The Guardian: 2026 год принес явные признаки разрушения экономики России 2 7.02.2026, 10:19

В 2026 году в России стали проявляться отчетливые признаки системного экономического кризиса: рост практически остановился, нефтяные доходы падают, а бюджет все сильнее давит на население.

Об этом пишет The Guardian.

«В 2026 году появились явные признаки того, что российская экономика окончательно рушится», – говорится в материале.

Хотя катастрофического обвала, которого ожидали на Западе, может и не произойти, Кремль столкнулся с сочетанием проблем, которые делают дальнейшее ведение войны все более экономически болезненным, отмечает издание.

Нефтяные доходы больше не спасают бюджет

Доходы от нефти и газа, долгое время служившие финансовым фундаментом российской военной машины, стремительно сокращаются. В 2022 году налоговые поступления от ископаемого топлива обеспечивали около 40% федерального бюджета, и этого было более чем достаточно для покрытия расходов на войну.

Однако предварительные данные за первые три квартала 2025 года показывают, что их доля снизилась до 25%. Одной из причин стало падение цен: нефть марки Urals подешевела с примерно 90 долларов за баррель в начале 2022 года до около 50 долларов к концу 2025-го на фоне глобального избытка предложения.

Потеря рынков и давление на «теневой флот»

Дополнительное давление оказывают западные санкции, несмотря на попытки Москвы переориентировать экспорт. После вторжения Россия увеличила поставки нефти в Китай, Индию и Турцию, компенсируя потерю европейского рынка. Однако к 2026 году совокупный объем торговли с этими странами оказался существенно ниже довоенного уровня.

Особенно заметным стало сокращение закупок со стороны Индии на фоне угроз введения торговых пошлин со стороны президента США Дональда Трампа.

Доходы России от экспорта ископаемого топлива в 2025 году были на 13% ниже довоенного уровня. Этому способствовали санкции, удары украинских беспилотников по энергетической инфраструктуре, сложности с экспортом газа и падение мировых цен на нефть.

Эксперты отмечают, что дальнейшее усиление санкций может еще сильнее ударить по доходам Кремля. В частности, задержание судов «теневого флота» и борьба с перевозками нефти без флага способны резко сократить объемы экспорта и валютных поступлений.

Демографический кризис

Одной из ключевых проблем России остается демография. Население страны сокращается с 2019 года: с 145,5 млн человек до 143,5 млн в 2024-м. Причины – падение рождаемости, потери на войне и эмиграция. В отличие от западных стран, где снижение рождаемости частично компенсируется иммиграцией, Россия не имеет такого демографического резерва. Сокращение населения привело к острой нехватке рабочей силы.

Повышение налогов и инфляция

Для покрытия бюджетного дефицита Кремль пошел на резкое повышение налогов. В 2025 году корпоративный налог вырос с 20% до 25%, были повышены ставки подоходного налога, а в начале 2026 года вступило в силу увеличение НДС с 20% до 22% – выше, чем в США и большинстве стран ЕС.

Повышение налогов происходит на фоне сохраняющейся инфляции, которая ударила по ценам на товары первой необходимости. Попытки властей сдержать инфляцию лишь усиливают замедление экономического роста.

