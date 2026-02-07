Водитель Ford на летней резине не справился с управлением на трассе М5 16 7.02.2026, 10:27

Последствия оказались фатальными.

Смертельное ДТП с участием Ford произошло 6 февраля около 20.40 на пуховичском участке трассы М5 Минск — Гомель, сообщили в ГАИ, пишет «Зеркало».

30-летний водитель Ford ехал в направлении Осиповичей. На 64-м километре трассы он не справился с управлением, и легковушка врезалась в тросовое ограждение. После этого Ford отбросило в крайнюю правую полосу, где его задел Infiniti под управлением 44-летнего водителя.

В результате ДТП водитель Ford погиб на месте, его 54-летняя пассажирка госпитализирована.

«Как стало известно, на автомобиле Ford на задней оси были установлены летние шины», — сообщили в ГАИ.

