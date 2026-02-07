Наступление армии РФ забуксовало после того, как Маск заблокировал доступ к Starlink 1 7.02.2026, 10:35

Российские подразделения «слепы, как котята».

Спустя два дня после фактического ограничения доступа российских терминалов к Starlink темпы наступления оккупационной армии РФ в Украине, похоже, замедляются. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного украинского военного чиновника.

По его словам, такая тенденция действительно фиксируется на отдельных участках фронта, однако окончательные выводы делать пока рано.

«Необходимо будет продолжить наблюдение, чтобы определить, сохранится ли она и появятся ли другие факторы», – сказал собеседник журналистов.

Чиновник уточнил, что в ходе проверки были отключены не только устройства, которыми пользовались российские подразделения, но и часть незарегистрированных украинских военных сетей Starlink. Процесс регистрации таких сетей продолжается.

Другие собеседники издания также подтверждают проблемы, с которыми сейчас столкнулись российские войска.

«На самом деле, у них (российских подразделений – ред.) сейчас проблемы. Они как слепые котята», – сказал один из руководителей Генштаба ВСУ, имя которого не называется.

Напомним, на этой неделе Министерство обороны Украины в координации со SpaceX начало масштабную проверку терминалов Starlink. Поводом стала информация о том, что российские оккупанты начали незаконно использовать спутниковую связь Starlink во время массированных атак беспилотников по украинской энергетической инфраструктуре.

