«Побежали менять доллары, а что делать» 1 7.02.2026, 11:15

Белорусы рассказали, в чем они хранят сбережения, на что тратят и на какие цели откладывают.

Издание «Cалідарнасць» расспросило белорусов в Беларуси, в чем теперь они хранят сбережения, на что тратят и на какие цели откладывают, если вообще получается это сделать. Имена всех наших собеседников изменены.

За прошлый год, по данным Нацбанка РБ, соотечественники гораздо активнее сдавали валюту, чем покупали — разница составила свыше $1,5 миллиарда. Это удивительно, учитывая растущие зарплаты — казалось бы, люди должны больше откладывать, чем тратить накопления.

Или все-таки нет, учитывая проблемы с обменом долларов (а беларусы в соцсетях снова жалуются на трудности) и свистопляску с курсами?

«Много текущих трат»

— Откладывать сейчас получается очень слабо, — признается жительница райцентра Юля. — Вот буквально на днях «полетела» стиралка, ремонт нам предварительно оценили в 400 рублей — таких денег свободных просто нет. Так что решили взять в рассрочку на четыре года, сейчас по 40 рублей в месяц платим, это подъемная сумма. А на очереди — духовка, она тоже откровенно на ладан дышит.

И кроме того, много каких-то текущих трат, на которые расходится почти вся зарплата до копейки. Я понимаю, что нужна заначка, подушка безопасности какая-то. Но в прошлом году мы ее почти всю вложили в ремонт квартиры, а новая пока никак не складывается.

Если появляются приработки и свободные деньги — откладываем в российских рублях, потому что летом планируем поездку к родным в РФ на отдых. В другом случае откладывали бы, что получится, в долларах — к евро мы так и не привыкли, а в белорусских хранить — плохая идея, их быстрее инфляция «скушает», чем на что-то накопишь.

Знаю, что и многие знакомые так делают: кредиты или рассрочку стараются брать в рублях, а заначку держать в любой валюте и пореже в нее залезать. Например, сосед продал свою машину за доллары, а кредит на новую взял рублевый на Gelee, посчитал, что гораздо выгоднее.

«Боюсь попасть на удочку»

Пенсионерка Доминика Алексеевна из небольшого города на Минщине рассказывает, что «под подушкой» давно уже ничего не хранит, хотя раньше имела такую привычку:

— По правде говоря, очень боюсь попасть на удочку каких-нибудь мошенников. Хоть и считаю себя человеком разумным и довольно прогрессивным, но зачем испытывать судьбу.

Как почитаешь новости, как наши люди отдают неведомо кому огромные суммы, десятки тысяч рублей и долларов — и дети попадаются, и пожилые люди, и вполне себе молодые — так думаешь, нет-нет, по теперешним временам лучше дома ничего не иметь.

Максимум 50 рублей в кошельке, остальное на карточке.

У меня так и есть. Я не держу дома больших денег, и все знакомые об этом знают. Если нужно на что-то скинуться — например, в нашем творческом объединении при ТЦСОН (центр социального обслуживания населения — С.) у одного из участников скоро юбилей, так я сниму с карточки.

Моя хорошая приятельница, наоборот, снимает почти всю пенсию и раскладывает на три кучки: коммунальные платежи, продукты и лекарства и «другие расходы». Говорит, что ей так наглядно видно, сколько куда уходит, а что остается, уходит в конце месяца в отдельный конверт, про запас. Но у меня такая система не прижилась.

Вообще, мои знакомые, как я поспрашивала, предпочитают все-таки деньги в банке хранить — на рублевом безотзывном вкладе. Можно было бы и на валютном, но там совсем другие проценты и условия.

Откладывать? А на что? «Гробовые» давно отложены, хранятся в семье дочери. На какие-то текущие расходы — вот, диван новый купила, рамы старые на лоджии поменяла — беру рассрочку и плачу с карточки потихоньку.

Разве что младшему сыну подарок на свадьбу собирала в долларах. А так-то мне не нужно ничего грандиозного, чтобы копить, а при скромных запросах на все хватает.

«Не коплю – только трачу»

— Вообще не коплю последние несколько лет, только трачу, — вздыхает минчанка Анна. — Откладывать, пожалуй, получалось, только когда я была в декрете. Тогда всю большую госвыплату, как сейчас помню, положила на вклад «4 сезона», и с $1000 каждый месяц имела $23. Но это все было больше десяти лет назад, сейчас нет таких условий.

При этом в декрете я в первый год не тратилась вообще: коммуналку и текущие расходы платил партнер, одежки-коляски в невероятных объемах отдали подружки. Сына кормила грудью, а сама была на диете, буквально гречка и сок березовый, родители им снабжали.

А потом началось: к выходу из декрета я мама-одиночка, дом на мне, ребенок на мне. За пару лет всю ту заначку мы и проели. Потом смогла заработать, до 2020-го даже небольшую подушку безопасности сформировала. И тут опять все посыпалось.

Меня уволили «за политику», плюс пришлось выплачивать гигантский штраф — апелляции его только отсрочили. Еще на адвоката часть денег ушла. С тех пор все мои места работы — очень временные, это не про стабильность и что-то отложить, а про выжить сегодня-завтра и не протянуть ноги.

Внезапно не стало папы — и в моей подушке безопасности образовалась гигантская дыра (пособие на погребение — это мизер от всех трат). Потом пришлось отдать кучу денег, чтобы перекрыть крышу в родительском доме, мама одна не потянула бы.

В прошлом году я поняла: если не позволю себе хотя бы небольшую передышку, просто свалюсь, как загнанная лошадь. Съездили с сыном в Грузию, встретились с друзьями, с которыми никаким другим образом я повидаться не смогу. Ну и все, закончилась моя заначка, и еще надо отдать долги людям, которые мне помогли.

Если вдруг случится чудо с постоянной работой и хорошей зарплатой, получится что-то отложить — буду хранить, как бабка, в чулке на черный день, в банк не понесу. Потому что, как показал опыт, понадобиться может много и срочно.

«Бывает, приходится потрошить кубышку»

Валентин, житель одного из городов-спутников Минска, говорит, что у него подход очень простой: на текущие расходы семья тратит белорусские рубли, на стратегические — откладывает доллары.

— Хотя бывают непредвиденные траты, на которые приходится потрошить кубышку, — добавляет он. — Прошлой осенью у жены была травма, пришлось срочно ремонтировать зубы, — с имплантами и коронками насчитали почти 4 тысячи рублей. Побежали менять доллары, а что делать.

Сейчас вот кота лечим, в сумме отдадим, наверное, больше, чем за человека. Но он с нами уже 15 лет, это член семьи, а на здоровье близких экономить — последнее дело.

А еще после прошлогоднего сбоя в банковской системе, когда у многих людей на карточках списали деньги, а возвращали несколько дней (мы с женой тоже «попали» тогда и знатно перенервничали), мы завели правило: дома всегда должны быть наличные из расчета минимум на две недели жизни. Мало ли, что еще случится, а банкам сейчас веры мало.

«Банковскими переводами не рискуем»

Семья Игоря и Ирины рассказала «Салідарнасці», что предпочитают не хранить большие суммы на банковском счету. У супругов есть только один небольшой вклад в беларуских рублях, а зарплату и прибыль от ИП в основном снимают и переводят в евро и доллары.

— Храним в нескольких банках, а не в банке, — шутит Ирина. — Хотя в белорусских оставляем, например, на текущие расходы и на уплату налогов.

Впрочем, несметных богатств таким образом беларусы не накопили. Сейчас у них основная цель — выучить детей (те выбрали учебу в колледже и университете в Европе), поэтому родители регулярно передают лично студентам или через доверенных людей деньги на обучение, съем жилья и т.д.

Дети, в свою очередь, стараются снизить эту нагрузку и по мере возможности подрабатывают.

— Банковскими переводами не рискуем, зачем привлекать лишнее внимание «контролирующих органов» здесь и рисковать с зависшим переводом или неработающими карточками там? — говорит Ирина.

— В перспективе надо начать откладывать на визы и поездки к детям в ЕС. Но мы стоим в очереди в посольство Германии, это очень небыстрый процесс, хорошо, если за год будет результат, — добавляет Игорь. — Поэтому лично себе собираем на отдых по безвизовым направлениям, при нашей загруженности это не роскошь, а необходимые паузы в работе.

Стараемся летать через Москву лоукостами, потому что «Белавиа» уж очень дорого выходит. Без детей, вдвоем и с минимальным багажом, удается значительно сэкономить. Исходим из суммы примерно €1000 на человека — но если раньше этого хватало, скажем, на полноценные две недели отдыха, то теперь дней 9-10.

Слава богу, холодильники-стиралки — нет, это не наша тема. В свое время купили хорошую технику и мебель, так что про ремонт и обновление дома сейчас голова не болит.

