В Беларусь возвращаются сильные морозы 3 7.02.2026, 19:01

Уже в воскресенье ожидается поступление холодных воздушных масс с севера Европы.

Потепление было недолгим – уже с начала следующей недели, в понедельник 9 февраля в нашу страну снова придут морозы, сообщает Белгидромет.

В субботу 7 февраля на большей части территории Беларуси пройдут осадки – снег, мокрый снег, по югу – с дождем.

Местами ожидаются гололед и слабый туман. На отдельных участках дорог – гололедица. Температура воздуха ночью составит от -2°С по юго-западу до -10°С по северо-востоку страны. Днем – от -1°С до -7°С.

Уже в воскресенье, 8 февраля, ожидается поступление холодных воздушных масс с севера Европы. Ночью по большей части пройдет снег, мокрый снег, днем по югу страны – небольшой кратковременный снег. Ночью местами возможен слабый гололед, на отдельных участках дорог – гололедица.

Ветер северо-восточный, днем порывистый. Температура воздуха ночью от -5°С по юго-западу до -17°С по северу Беларуси, днем – от -7°С до -13°С, в западных и южных районах-от -4 °С до -6°С.

В понедельник 9 февраля в страну придет антициклон из Финляндии, сформированный в арктической воздушной массе. Из-за него температура воздуха ночью опустится до -18.. - 24°С, местами - до -28°С. Днем ожидается от 8 до 15 градусов мороза.

Оранжевый уровень опасности из-за сильных морозов последний раз объявлялся буквально несколько дней назад – 4 февраля – во многих районах тогда ожидалась температура воздуха -25...–29°C.

В ночь на 2 февраля сразу на нескольких метеостанциях страны были зафиксированы новые исторические минимумы, которые держались с 2012 года. Самая холодная ночь была в Житковичах и Лунинецком районе. Метеостанция «Полесская» зарегистрировала самое значительное похолодание за эту ночь, до -31,1°C. Предыдущий дневной рекорд был в 2012 году, тогда столбик термометра показывал -27,8°C.

По другим регионам также побиты температурные рекорды за последние 14 лет, но с меньшей разницей.

