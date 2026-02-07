Пассажиры в ступоре: куда едет поезд из Минска? 7 7.02.2026, 12:03

Белорусов озадачило расписание на вокзале.

Белорус поделился в Threads снимком расписания поездов на железнодорожном вокзале, которое его озадачило. Он заметил в списке поезд Минск — Беларусь и спросил у пользователей, знают ли, куда он едет. В комментариях его засыпали шутками, пишет «Зеркало».

— Мой любимый поезд. Куда он приезжает? Или он стоит на месте просто? — пошутил автор фото.

Пользователи в комментариях отметили, что название поезда действительно многих ставит в тупик, но большинство поняло, куда он едет:

«Эта информация скрыта от маглов… только настоящие волшебники знают, куда отправляется этот поезд».

«В страну, где доллар стоит 2000».

«Беларусь — это название станции в Заславле».

«Я еще видел Гомель — Гомель».

«Аха-ха, у меня была история! Когда я шла на поезд со знакомой, к нам подошел мужчина и спросил: «на Беларусь идет?» Я сразу поняла, о чем речь, знала о станции. А знакомая начала крутить головой и не понимала вопроса. Но для нее, если так подумать, «мы тогда где?» Ситуация забавная».

«Если кто-то не знает, то раньше через эту станцию, точнее, западнее ее, проходила граница между БССР и Польшей, и станция называлась Беларусь. Когда Беларусь воссоединилась, это название оставили».

«В Заславль прибывает данный поезд, на станцию Беларусь. Кстати, в этом году станции Беларусь исполнилось 100 лет».

