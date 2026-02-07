Reuters: Российско-украинские переговоры по Донбассу зашли в тупик 6 7.02.2026, 12:27

Прогресса нет.

Четыре раунда российско-украинских переговоров в ОАЭ оказались бессильны сдвинуть с мертвой точки ключевой, территориальный вопрос, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией (перевод — The Moscow Times).

Россия по-прежнему настаивает на передаче под свой контроль всего Донбасса, требуя, что ВСУ покинули около 5 тысяч кв км территории Донецкой области. Украина считает эти требования неприемлемыми, хотя и готова к «креативным решениям» — например, созданию демилитаризованной зоны свободной торговли.

«Прогресса по территориальному вопросу по-прежнему нет», — сказал один из источников Reuters.

Также не удается договориться о судьбе Запорожской АЭС — крупнейшей в Европе, которая до войны обеспечивала пятую часть электроэнергии Украины. По словам одного из собеседников Reuters, Россия отвергла предложение администрации Дональда Трампа, по которому ЗАЭС находилась бы под контролем США, снабжая энергией как подконтрольные РФ территории, так и Украину.

Путин настаивает, чтобы станция оставалась под его контролем, предлагая взамен снабжать Киев «дешевой электроэнергией», сказал источник Reuters.

Несмотря на разногласия США и Украина ставят амбициозную цель достичь мирной сделки к марту, сообщил три собеседника Reuters. Предполагается, что возможное мирное соглашение будет вынесено на общеукраинский референдум, и одновременно в стране пройдут выборы.

Американцы настаивают, чтобы голосование состоялось как можно скорее: после ноябрьских выборов в Конгресс Трамп, вероятно, сосредоточится на внутренних делах США, подчеркивают источники.

Украинцы заявляют, что для организации референдума нужно как минимум 6 месяцев. В Абу-Даби обсуждался компромиссный вариант с голосованием в мае, сообщили собеседники агентства.

«Американцы торопятся», — рассказал один из них. Киев же настаивает, что никакого соглашения быть не может, пока нет гарантий безопасности со стороны США и западных союзников. Для голосования нужно перемирие, а Кремль имеет историю нарушать обещания, сказал источник Reuters.

