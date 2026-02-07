закрыть
15 мая 2026, пятница, 13:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Пытались лягнуть белорусов, а попали по Лукашенко»

6
  • Кирилл Иванов, «Салідарнасць»
  • 7.02.2026, 12:35
  • 12,878
«Пытались лягнуть белорусов, а попали по Лукашенко»

Еще один гвоздь в главный идеологический миф режима.

«Иногда мы как дети малые жалуемся, что мамка с папкой, то есть — власти, недостаточно подули в попу, чтобы капризульке было как-то идеально», — пропагандист Игорь Тур решил в который раз обвинить белорусов в иждивенческих настроениях.

То они снег у своего дома убрать не могут без коммунальных служб, то (какая наглость!) требуют достойных зарплат.

«Право выбора есть в Беларуси всегда, а вот право требовать любой каприз от государства — этого не будет никогда. По крайней мере при Лукашенко», — гневно обещает человек, чью зарплату до последней копейки ему платят из налогов тех самых «капризулек».

В маленьких зарплатах любимчик правителя не видит проблемы. По его словам, вариантов ее решения много: «можно найти работу, где будут платить больше» или «не просиживать штаны строго по расписанию в ожидании получки, а взять больше смен».

Пропагандист убежден, что в Беларуси «наступило время конкретных дел», а «социальность нашего государства становится тоже конкретнее и, пожалуй, более справедливой».

Похоже, обвинять белорусов в своих собственных грехах становится традицией у Лукашенко и его свиты. И все чаще такие выпады бумерангом прилетают назад.

Раздавая сомнительные советы о том, что можно и в три смены повпахивать, придворный пропагандист тем самым формулирует справедливые вопросы к своему патрону.

Почему за тридцать с лишним лет в стране так и не созданы условия для того, чтобы достойно зарабатывать в одну смену?

Та самая хваленая «социальность нашего государства» сейчас с нами в этой комнате? Или прямые обязанности для чиновников окончательно превратились в непосильную ношу?

В любом случае, каждый такой выпад в адрес «неблагодарного народца» превращается в еще один гвоздь в главный идеологический миф режима. Тут только остается пожелать Туру и его коллегам не терять темпа и не останавливаться.

Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина