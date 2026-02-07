«Пытались лягнуть белорусов, а попали по Лукашенко» 6 Кирилл Иванов, «Салідарнасць»

7.02.2026, 12:35

12,878

Еще один гвоздь в главный идеологический миф режима.

«Иногда мы как дети малые жалуемся, что мамка с папкой, то есть — власти, недостаточно подули в попу, чтобы капризульке было как-то идеально», — пропагандист Игорь Тур решил в который раз обвинить белорусов в иждивенческих настроениях.

То они снег у своего дома убрать не могут без коммунальных служб, то (какая наглость!) требуют достойных зарплат.

«Право выбора есть в Беларуси всегда, а вот право требовать любой каприз от государства — этого не будет никогда. По крайней мере при Лукашенко», — гневно обещает человек, чью зарплату до последней копейки ему платят из налогов тех самых «капризулек».

В маленьких зарплатах любимчик правителя не видит проблемы. По его словам, вариантов ее решения много: «можно найти работу, где будут платить больше» или «не просиживать штаны строго по расписанию в ожидании получки, а взять больше смен».

Пропагандист убежден, что в Беларуси «наступило время конкретных дел», а «социальность нашего государства становится тоже конкретнее и, пожалуй, более справедливой».

Похоже, обвинять белорусов в своих собственных грехах становится традицией у Лукашенко и его свиты. И все чаще такие выпады бумерангом прилетают назад.

Раздавая сомнительные советы о том, что можно и в три смены повпахивать, придворный пропагандист тем самым формулирует справедливые вопросы к своему патрону.

Почему за тридцать с лишним лет в стране так и не созданы условия для того, чтобы достойно зарабатывать в одну смену?

Та самая хваленая «социальность нашего государства» сейчас с нами в этой комнате? Или прямые обязанности для чиновников окончательно превратились в непосильную ношу?

В любом случае, каждый такой выпад в адрес «неблагодарного народца» превращается в еще один гвоздь в главный идеологический миф режима. Тут только остается пожелать Туру и его коллегам не терять темпа и не останавливаться.

