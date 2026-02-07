Покушения на генерала Алексеева: Москва действовала так же в 2025 и 1999 годах 3 7.02.2026, 12:43

Коллаж: 24 канал

Военной элите Путина вынесли «приговор».

Россия, обвиняя Украину в покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, действует по схеме, которую отработала, инсценируя атаку дронов ВСУ на резиденцию Путина.

Преследуемая цель одна – иметь повод для выхода из переговорного процесса. Само ранение первого замначальника ГРУ РФ выглядит крайне странным, своим фактом доказывая «руку» Кремля.

Как сообщает «24 канал», уверенность в этом высказал руководитель центра общественной аналитики «Вежа» Валерий Клочок. «Если бы Алексеева действительно хотели ликвидировать, его бы убили», – заявил эксперт.

Клочок указал на неудобную позицию, которую Россия занимает в переговорном процессе в ОАЭ, дипломатические контакты инициировал Дональд Трамп, и Кремль просто так не может выйти из игры, а обвинение Киева в попытке ликвидации важного генерала – удобный повод.

«Российский генералитет больше не может чувствовать себя в безопасности даже в Москве», – считает Клочок. Владимир Алексеев – удобная фигура для вышеуказанных инсинуаций.

Руководитель «Вежи» напомнил, что именно генерал-лейтенант был одним из создателей «Вагнера». Руководитель ЧВК Евгений Пригожин мертв (или считается таковым), а значит, и покушение на Алексеева может преследовать двойную цель – быть одновременно и провокацией, и местью за непокорность «вагнеровцев», устроивших вооруженный мятеж и захвативших Ростов в 2023 году.

За покушением на Алексеева стоит именно Кремль, в этом уверен исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, указная, что именно так российские власти действовали 8-9 сентября 1999 года, подрывая дом на улице Гурьянова, а затем начиная войну против Чечни.

Отставной генерал-лейтенант США Бен Ходжес считает, что участь военных преступников, генералов страны-оккупанта закономерна и неизбежна. «Государство не способно их защитить», – подчеркнул он.

