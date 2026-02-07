закрыть
15 мая 2026, пятница, 13:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: В Дубае задержан стрелявший в генерала ГРУ Алексеева

29
  • 7.02.2026, 18:00
  • 40,946
СМИ: В Дубае задержан стрелявший в генерала ГРУ Алексеева
Владимир Алексеев

После покушения ему удалось сбежать из РФ.

Киллера, стрелявшего вчера в Москве в замначальника ГРУ Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, задержали. После покушения ему удалось сбежать за границу, пишет телеграм-канал 112.

Тем временем Владимир Алексеев пришел в сознание после операции. Он разговаривает, его жизни ничего не угрожает.

Вчера в Москве было совершено покушение на высокопоставленного военного. Преступник произвел несколько выстрелов и скрылся. Генералу удалось выжить.

Написать комментарий 29

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина