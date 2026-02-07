СМИ: В Дубае задержан стрелявший в генерала ГРУ Алексеева 29 7.02.2026, 18:00

Владимир Алексеев

После покушения ему удалось сбежать из РФ.

Киллера, стрелявшего вчера в Москве в замначальника ГРУ Минобороны РФ, генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, задержали. После покушения ему удалось сбежать за границу, пишет телеграм-канал 112.

Тем временем Владимир Алексеев пришел в сознание после операции. Он разговаривает, его жизни ничего не угрожает.

Вчера в Москве было совершено покушение на высокопоставленного военного. Преступник произвел несколько выстрелов и скрылся. Генералу удалось выжить.

