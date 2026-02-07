закрыть
15 мая 2026, пятница, 13:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, сколько минчан уже оштрафовали за снег на парковках

5
  • 7.02.2026, 12:59
  • 4,548
Стало известно, сколько минчан уже оштрафовали за снег на парковках

Коммунальщики привели подробную статистику.

Синоптики спрогнозировали белорусам снежные выходные - осадки будут повсеместно. В связи с этим в Минском городском жилищном хозяйстве напомнили автовладельцам об обязанности расчищать от снега свои парковочные места, а заодно рассказали, сколько штрафов за невыполнение этого требования уже выписали, а сколько водителей отделались лишь предупреждением.

В столичном ЖКХ напомнили о том, что по новым «Правилам благоустройства», белорусы, паркуясь на внутридворовых территориях, проезжей части улиц, дорог и проездов обязаны своевременно убирать не только снежок не только под своим авто, но и территорию на расстоянии не менее 1 метра от транспортного средства.

За невыполнение этого требования владельца машины могут привлечь к административной ответственности по ч. 2 ст. 22.10 КоАП РБ. Штраф по этой статье внушительный — до 25 базовых величин, то есть до 1125 рублей на сегодня.

При этом в ЖКХ Минска особо подчеркнули , что привлекая к ответственности нарушителей, руководствуются «главными принципом — справедливостью». В доказательство своих слов коммунальщики привели подробную статистику.

По их данным, с начала зимы за не убранный вокруг машины снег оштрафовали всего 65 человек (среднюю сумму штрафов не уточнили). Было также составлено 6 протоколов об административном правонарушении, но куда больше нарушителей отделались предупреждением: в общей сложности в Минске было выдано 3924 уведомления. В ЖКХ их назвали «профилактикой».

Кстати, недавно белорусы поделились в соцсетях, что начали получать повестки с вызовом на административный процесс за то, что не почистили от снега свои парковочные места.

А чуть ранее начальник одного из ЖЭСов Гродно рассказал, что сотрудники коммунальных служб ежедневно «мониторят» придомовые территории и выезды со дворов. Если выявляют нарушителя «коммунального порядка» - направляют ему «претензию». После того, как провинившийся владелец получает официальное предписание, ему отводят одни сутки на то, чтобы почистить паркоместо от снега. Исключение могут сделать лишь для тех, кого в данный момент нет в городе. Тогда крайний срок сдвигают на три дня.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина