Стало известно, сколько минчан уже оштрафовали за снег на парковках 5 7.02.2026, 12:59

Коммунальщики привели подробную статистику.

Синоптики спрогнозировали белорусам снежные выходные - осадки будут повсеместно. В связи с этим в Минском городском жилищном хозяйстве напомнили автовладельцам об обязанности расчищать от снега свои парковочные места, а заодно рассказали, сколько штрафов за невыполнение этого требования уже выписали, а сколько водителей отделались лишь предупреждением.

В столичном ЖКХ напомнили о том, что по новым «Правилам благоустройства», белорусы, паркуясь на внутридворовых территориях, проезжей части улиц, дорог и проездов обязаны своевременно убирать не только снежок не только под своим авто, но и территорию на расстоянии не менее 1 метра от транспортного средства.

За невыполнение этого требования владельца машины могут привлечь к административной ответственности по ч. 2 ст. 22.10 КоАП РБ. Штраф по этой статье внушительный — до 25 базовых величин, то есть до 1125 рублей на сегодня.

При этом в ЖКХ Минска особо подчеркнули , что привлекая к ответственности нарушителей, руководствуются «главными принципом — справедливостью». В доказательство своих слов коммунальщики привели подробную статистику.

По их данным, с начала зимы за не убранный вокруг машины снег оштрафовали всего 65 человек (среднюю сумму штрафов не уточнили). Было также составлено 6 протоколов об административном правонарушении, но куда больше нарушителей отделались предупреждением: в общей сложности в Минске было выдано 3924 уведомления. В ЖКХ их назвали «профилактикой».

Кстати, недавно белорусы поделились в соцсетях, что начали получать повестки с вызовом на административный процесс за то, что не почистили от снега свои парковочные места.

А чуть ранее начальник одного из ЖЭСов Гродно рассказал, что сотрудники коммунальных служб ежедневно «мониторят» придомовые территории и выезды со дворов. Если выявляют нарушителя «коммунального порядка» - направляют ему «претензию». После того, как провинившийся владелец получает официальное предписание, ему отводят одни сутки на то, чтобы почистить паркоместо от снега. Исключение могут сделать лишь для тех, кого в данный момент нет в городе. Тогда крайний срок сдвигают на три дня.

