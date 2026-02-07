Математика стойкости украинцев 4 Юрий Федоренко

7.02.2026, 13:17

Империи рабов всегда проигрывают обществам свободных людей.

В конце января Киевский международный институт социологии (КМИС) провел исследование, которое можно назвать — «опрос под обстрелами».

Социологи опрашивали граждан под звуки воздушных тревог, воздушных ударов, в условиях холодомора. Результаты этого исторического опроса — не просто статистика, а формула национальной стойкости, выписанная языком процентов. Теперь несколько сухих цифр.

Лишь 20% украинцев ожидают, что война завершится в ближайшие недели или хотя бы в первой половине 2026 года. 18% считают, что это произойдет во второй половине 2026-го. Наибольшая доля — 43% настроена на то, что война продлится до 2027 года или дольше. Еще 19% попадают в строку: «трудно сказать».

Если свести эти цифры вместе, становится очевидно: украинское общество психологически не живет иллюзиями. Оно не ждет быстрого финала и не строит на нем своих решений. Основная масса граждан сознательно настроена на игру в долгую. Это чрезвычайно важно.

65% украинцев говорят, что готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо. Для сравнения: в декабре 2025 года таких было 62%. То есть даже под постоянными ударами, даже на фоне попыток создать гуманитарную катастрофу, уровень устойчивости не уменьшается, а растет.

История знает подобные примеры. Во время Лондонского блица 1940−1941 годов нацистская Германия была убеждена, что массированные бомбардировки сломают волю британцев. Произошло обратное: каждая ночь под бомбами только цементировала общественный консенсус. То же самое происходит сейчас в Украине, но на более длинной дистанции.

88% опрошенных четко осознают, что удары по энергетике имеют одну цель — оставить страну без света и тепла и принудить к капитуляции. Это означает, что абсолютное большинство не поддается вражеским ИПСО, трезво понимает логику террора и не путает причину со следствием.

52% граждан Украины категорически отвергают идею передать России Донбасс даже в обмен на тепло, свет и гарантии безопасности. Год назад таких было 40%. Рост — ощутимый.

Общество интуитивно, но абсолютно правильно понимает базовый закон истории: агрессор, которого вознаградили за насилие, всегда будет требовать большего. Мюнхенское соглашение 1938 года уже преподало человечеству этот урок. Украинцы его усвоили лучше многих западных политиков.

И наконец — взгляд в будущее. 66% украинцев ожидают, что через десять лет Украина будет процветающей страной — членом Европейского Союза (в декабре 2025 года таких было 64%). Эти ожидания имеют под собой реальное основание: наши международные партнеры декларируют готовность инвестировать до 800 миллиардов долларов в послевоенное восстановление Украины. Такой бюджет позволяет не просто отстроить разрушенное, а создать модернизированную страну.

Общий вывод прост и одновременно фундаментален. Да, Украина проходит сложный путь — через боль, потери и внутренние противоречия. Но украинское общество сохраняет главное: способность смотреть жестокой реальности в глаза и одновременно верить в будущее. Таков наш внутренний «код победы», который невозможно уничтожить никаким террором.

Империи рабов всегда проигрывают обществам свободных людей. Они ломают зубы о народы, которые не ждут мгновенного счастья, а готовы долго и упорно бороться за достоинство. Мы доказываем это ежедневно, ежечасно, ежеминутно. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

