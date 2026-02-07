На церемонии открытия Олимпиады в Милане в центре внимания оказалась итальянская топ-модель

На церемонии открытия Олимпиады в Милане в центре внимания оказалась итальянская топ-модель4
- 7.02.2026, 13:25
Зрители были в восторге от ее появления.
Одним из самых обсуждаемых моментов открытия зимних Олимпийских игр стало шествие моделей в цветах итальянского флага. Центральным персонажем в этом дефиле была Виттория Черетти, широко известная в мире моды, пишет издание People.
Главная часть церемонии открытия Олимпиады 2026 года в Италии проходила в Милане. Вскоре после начала шоу, когда уже выступила американская певица Мэрайя Кери, на сцене появились модели в элегантных костюмах Армани. Это была дань уважения знаменитому модельеру Джорджо Армани, который скончался в сентябре прошлого года. Он долгое время разрабатывал олимпийскую форму итальянской сборной.
Модели были в костюмах зеленого, белого и красного цветов, образуя тем самым итальянский флаг. 27-летняя Виттория Черетти появилась в конце длинной шеренги участников. На ней было белое кастомное платье Armani Privé с длинными рукавами и высоким воротником. Уроженка Брешии (город находится в полутора часах езды от Милана) передала флаг почетному караулу итальянских карабинеров — Корацциери.
Отмечается, что зрители, наблюдавшие за церемонией в прямом эфире, были в восторге от появления Черетти. Кто-то отметил ее «сказочную утонченность, красоту и элегантность», в то время как другие обсуждали ее «прорыв в мейнстрим» на фоне романа с Ди Каприо. Топ-модель встречается с американским актером почти три года.