Российский Белгород снова погрузился в блэкаут

Российский Белгород снова погрузился в блэкаут2
- 7.02.2026, 13:33
После массированной атаки.
В российском Белгороде под утро 7 февраля прозвучали мощные взрывы. После этого в половине города пропал свет и вода.
Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на росСМИ. Губернатор области Вячеслав Гладков заявляет о ракетном обстреле. Как сообщается, что без света остались городские базовые станции сотовой связи и оборудование интернет-провайдеров. При этом дозвониться в службы поддержки сложно: линии либо обесточены, либо перегружены из-за большого количества звонков.
По предварительной информации, была атакована городская ТЭЦ «Луч», там сейчас работает губернатор области Вячеслав Гладков. Также сообщается, что обесточен центр города, где из-за того, что не работают светофоры, уже даже случилось ДТП.