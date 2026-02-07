Астронавтам разрешили взять айфоны на Луну 4 7.02.2026, 13:41

Фото: Interesting Engineering

До сих пор астронавты ограничивались профессиональными камерами.

НАСА официально разрешило астронавтам брать с собой личные смартфоны в космос — включая лунную миссию «Артемида-2». Это станет первым случаем в истории, когда смартфоны отправятся к Луне, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

До сих пор астронавты ограничивались профессиональными камерами: на борту корабля «Орион» экипаж «Артемиды-2» будет использовать зеркальные камеры Nikon D5, способные снимать видео в 4K. Но теперь к ним добавятся и личные мобильные устройства.

Администратор НАСА Джаред Айзекман сообщил, что правило, запрещающее смартфоны, отменено. Это означает, что уже «Команда-12», которая отправится на МКС на следующей неделе, может стать первой, кто возьмет личные телефоны в космос.

Айзекман заявил, что астронавтам дают возможность «запечатлеть особенные моменты для своих семей и делиться вдохновляющими снимками со всем миром». Он отметил, что снятие запрета на смартфоны прошло по ускоренной процедуре, что необычно для НАСА, часто критикуемого за бюрократичность.

По его словам, это решение демонстрирует новый оперативный подход агентства, необходимый для амбициозных программ на орбите и на поверхности Луны.

Решение НАСА стало своего рода символическим моментом. Смартфоны — устройства, технологические корни которых во многом уходят в космические разработки — теперь сами возвращаются в космос.

Современный смартфон в миллионы раз мощнее, чем бортовой компьютер корабля «Аполлона-11», который впервые доставил людей на Луну. Технологии, созданные для НАСА, сегодня используются повсеместно: сенсоры камер, GPS и многое другое.

Теперь эти же технологии помогут астронавтам запечатлеть миссию «Артемида-2» в беспрецедентных деталях. По ожиданиям, эта миссия может стать самой подробно документированной лунной экспедицией в истории.

SpaceX уже позволяла частным экипажам брать телефоны на свои миссии вокруг Земли и на МКС. Сам Айзекман участвовал в двух таких полетах и стал первым человеком, совершившим частный выход в открытый космос. Его опыт, вероятно, повлиял на изменения в НАСА.

