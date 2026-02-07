Козырь Москвы теряет в весе Алексей Копытько

7.02.2026, 14:08

Остался лишь месяц.

Переговоры – шмереговоры.

Консультации в Абу-Даби создали почву для взаимоисключающих «инсайдов» и откровенных выдумок, которые сейчас распространяют большевистские издания разного масштаба.

Хотя все ж несложно.

1. Состоялся обмен. 157 человек вернулись домой. Это счастье. Только ради этого стоило проводить встречи. И тут можно было бы поставить точку.

Но медиа же должны о чем-то сообщать, а обозреватели – обозревать. Поэтому несется весь этот ужас.

2. Разные люди, обладающие доступом к информации соответствующего масштаба (а не просто домысливающие), уже ж несколько раз прямо сказали: логика российских действий на земле не предполагает каких-то радикальных сдвигов до весны. В феврале откроются форточки, которые теоретически могут ознаменовать начало (!) серьезного разговора о подморозке. А могут – не ознаменовать, если не будет принято соответствующее политическое решение в Кремле. Которое неизбежно будет связано с оценкой военных возможностей.

3. Константин Машовец обратил внимание на организационный момент: если Россия собирается наступать в конце весны-летом на уровне выше тактического (т.е., запускать новый условно полугодичный цикл), то уже сейчас должны приниматься меры и проводиться подготовительные мероприятия. Ход которых может обнажить реальное состояние российской армии. И подсказать диапазон решений, на которые Москва будет вынуждена идти (например, более агрессивная мобилизация).

4. Командующий СБС Роберт Бровди отметил, что в январе 2026 г. подразделения беспилотных систем Сил обороны Украины выпилили 30,6 тыс. российских солдат. Показатели собственно СБС снизились по ряду причин, однако Россия все равно потеряла больше наемников, чем привлекла.

Накопление разрыва (как уже пару раз было) потребует либо возгонки денежных выплат (а не все регионы могут себе это позволить), либо ужесточения форм «рекрутинга». Либо сведения «человеческой» активности на пару основных направлений с постепенным наращиванием доли дронов (что уже прямо анонсировано Москвой). К маю как раз будет понятен темп наращивания российских сил беспилотных систем.

5. Товарищ Лавров за последнюю неделю (т.е. прямо на фоне переговоров) дважды повторил традиционный российский тезис: они не видят возможности сосуществовать с «этим киевским режимом». Никаких гарантий, никаких новых архитектур с «этим режимом» Москва не допускает.

Причем имеются в виду не персоналии, а курс на уменьшение российского влияния через выкорчевывание деструктивных сетей и фигур. Московская формула упирается в «нейтралитет» Украины на базе китайского подхода с зонированием. Что дает возможность в ползучем режиме бороться за контроль, раз лобовая атака не принесла полного успеха.

Пока не исчерпаны военные ресурсы и не выведены за скобки попытки военных решений, какие основания рассчитывать на смену указанного подхода?

6. Данные по итогам 2025 г. и января 2026 г. в российской экономике указывают, что трагедии (для них) пока нет, но кормовая база сужается. Что неизбежно провоцирует конфликты и внутривидовую борьбу. Сегодняшнее покушение на заместителя начальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева укладывается в этот контекст.

Будущее России уже сейчас так или иначе связано со статусом межконтинентального военного прокси. Алексеев плотно трудился на этом направлении (как минимум) 15 лет. Дело хлопотное, но сейчас вес этого сектора значительно возрос. Желающих контролировать точно больше.

Никакого отношения к месту/времени проведения переговоров это не имеет. Будет еще 100 раундов переговоров в самых неожиданных местах. А вот в случае полного или длительного выпадения Алексеева другие группы влияния могут попытать счастья.

7. В Смоленске без отопления сегодня остались 40 тыс. человек. Никто никого не атаковал. Фабула прекрасная: планировали чинить одну аварию на коммунальных сетях, но за несколько часов до начала порвало в другом месте. У них гражданская коммунальная война, часть ресурсов она съедает.

Через месяц холодный козырь Москвы потеряет в весе. К концу этого периода будет видно, с одной стороны, насколько мы ушатаны, с другой – что у России с возможностями успешно напрячься еще один раз.

Этот месяц новости можно вообще не читать, дабы не нервничать из-за разных информационных злодеев. Только то, что непосредственно касается вас и близких. Будет что-то совсем выдающееся – вы об этом узнаете.

Греться, не болеть, работать, учиться, посильно помогать армии, не стесняться просить поддержки. А там сад-огород с элементами милитаризации.

