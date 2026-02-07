СМИ: Задержаны двое подозреваемых в покушении на генерала ГРУ Алексеева 7 7.02.2026, 14:24

8,976

Владимир Алексеев

Сам генерал находится в состоянии искусственной комы.

Заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Владимир Алексеев успешно перенес операцию после покушения и в настоящий момент находится в состоянии искусственной комы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленный источник. Также, по информации издания, в рамках расследования были задержаны двое подозреваемых, в ближайшее время их доставят на допрос. Как уточняет Mash, задержание произошло в Дубае.

Покушение было совершено 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе в Москве. Представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что киллер произвел несколько выстрелов в 64-летнего генерала, после чего скрылся. Потерпевший был госпитализирован, а по факту нападения СК возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

Глава МИД России Сергей Лавров сразу же заявил, что за покушением якобы стоит Украина, которая, по словам Ларова, решила таким образом сорвать переговорный процесс. В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в комментарии Reuters отверг причастность Киева, подчеркнув, что Украина «не имеет никакого отношения к нападению».

Владимир Алексеев занимает пост первого заместителя начальника ГРУ с 2011 года, является Героем России и известен командованием действиями военных разведчиков в Сирии. В июне 2023 года он вместе с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым был захвачен боевиками ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону во время мятежа Евгения Пригожина. Тогда было опубликовано видео, на котором Пригожин общается с генералами, заявляя о намерении добиться отставки главы Генштаба Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу. Алексеев с улыбкой ответил: «Забирайте».

С 2016 года генерал находится под санкциями США — в связи с обвинениями в «злонамеренных действиях в киберпространстве», включая вмешательство в американские выборы и кибератаки. С 2019 года он также включен в санкционный список Евросоюза как лицо, ответственное за хранение, перевозку и применение отравляющего вещества «Новичок» в Солсбери в 2018 году. В тот же санкционный список был внесен и начальник ГРУ Игорь Костюков, который возглавляет российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com