«Причина тут только одна – некомпетентность власти» 3 7.02.2026, 14:32

Белорусы злятся на выжившего из ума Лукашенко.

Минчан не отпускает тема с включением и выключением света на улицах столицы по желанию Лукашенко. И хоть власти вроде бы откатили ситуацию назад, люди продолжают задавать вопросы, главный из которых – что это было и зачем? Журналистка CityDog.io Рая Эшба поговорила с горожанами.

История с включением и выключением: как развивались события

3 февраля. Лукашенко на совещании стал угрожать: «Вчера в шесть часов вечера вся Минская область светится. Горят огни. И это характерно для всех. Пеняйте сами на себя. Будете платить минимум из своего кармана. Все на улицах фонари включены, все сияет. Минская область и туда дальше – все горит. В шесть часов вечера. Зачем? Уже в полвосьмого можно отключить утром свет на улице, особенно сейчас, когда света много. Нет – все фонари горят», – злился Лукашенко.

4 февраля. В Минэнерго прошло совещание – чиновники обсудили, как скорректировать графики работы уличного освещения.

В тот же день после заката большая часть улиц Минска погрузилась в темноту на несколько часов.

5 февраля. Минские чиновники уверили, что отключение было разовой акцией.

6 февраля. Лукашенко на очередном совещании заявил, что люди могли бы и потерпеть 10–15 минут, ведь на таким образом сэкономленные деньги можно построить 3 молочно-товарных комплекса и 7 профилакториев для телят. «Но самое главное: с 1 февраля (я подписал указ) – повышение пенсий (на 10%)».

Негодование горожан по поводу неудобства и опасности акции властей Лукашенко объяснил просто: это «ИПСО (информационно-психологическая специальная операция) беглых».

«И зачем новую АЭС вообще строили?»

СВЕТЛАНА (25)

– Сначала я ехала по проспекту, и там все было нормально, так что я даже не обратила внимание на фонари. А вот около дома – там совсем другое дело. Темнота такая, что страшно.

Нелогичность и непоследовательность действий властей поражает – еще недавно на переходах сделали специальные яркие фонари, чтобы людей хорошо было видно, а теперь даже стандартные лампы отключили. Вопросов у меня больше, чем ответов.

О какой экономии можно говорить, когда 50 машин в этой темноте попадут в аварию, – сколько людей пострадает? А в чем проблема ночью выключать больше света? И зачем новую АЭС вообще строили?

Заявление Лукашенко я слышала и, честно, истинный смысл понять не могу. У меня была теория, что он хочет, чтобы мы все по домам сидели. Но доказать я это не могу.

«Может, идея в том, чтобы дома все сидели и демографию страны поднимали?»

АЛЕКСАНДР (40)

– А у меня и потребности нет особо в этих фонарях. Я выхожу с работы и сразу в метро, а рядом с ним подсветка от зданий есть. Так что даже если их вообще отключат, я и замечу-то не сразу.

Думаю, смысл не только в экономии. Может, идея в том, чтобы дома все сидели и демографию страны поднимали. Он же ездит обычно по проспекту Победителей, а оно там и правда все сильно горит, светится. Там же, где он проезжает, дороги всегда самые чистые, самые ровные и самые освещенные. Посмотрел он вокруг – «сильно что-то хорошо, а в казне денег не хватает!» – ну и приказал отключить такую роскошь.

А что у нас во дворах – не его ума дело. В такую погоду этот темный перформанс имеет вообще двойной эффект, шанс навернуться есть у каждого. А сколько пешеходов просто не заметят на дороге? Живем в таком мире, что сегодня сказали выключить свет – выключили, завтра скажут включить – включат. И так по кругу.

«Причина тут только одна – некомпетентность»

ИГОРЬ (42)

– Если без шуток, причина тут только одна – некомпетентность человека, который старается быть важным во всех областях на этой земле. Посмотрел я выступление Лукашенко. Как он в очередной раз кого-то «песочил». Там же налицо классическая манипуляция, мол, смотрите, я повысил пенсию на 10%. Ну, на его электорат, конечно, это работает. А дальше все!..

В итоге люди с работы в среду по темноте ехали, фонари только около семи часов включили, хотя раньше и в 4-5 уже было освещение. И по госТВ у нас красота – и «отличное решение», и «спасем экономику», и все такое. Ну а на следующий день все откатили назад. Ситуация с фонарями в очередной раз показала, что ничего в нашей жизни не изменилось.

«Ехала и думала: вот что бывает, когда у диктатора заканчиваются запасы»

АННА (33)

– Ну, мне смешно, хотя веселого мало, конечно. Я ехала по кромешной тьме после работы и думала: вот что бывает, когда у диктатора заканчиваются запасы. Погода еще такая была в среду – жесть. Гололед, холодно, так теперь и темно. Боялась сбить кого-нибудь случайно, ну и молилась, чтобы в аварию не попасть.

Тут же вспомнились новости БТ, как в Европе все плохо, рождественской иллюминации нет, бедные британцы свечками греются, а у нас – стабильность. Ну-ну.

А кто кричал, что с запуском новой АЭС у нас все наладится и электроэнергия дешевле станет? Конечно, это не блэкаут, как в Украине. И сравнивать нечего. Но у нас и войны нет, как говорят нам с экранов.

