В России – стон и скрежет зубовный

В России – стон и скрежет зубовный7
- Иван Филиппов
- 7.02.2026, 20:07
Владимир Владимирович, там Илон Маск вашей армии связь вырубил.
В общем, у z-общественности новая драма – Илон Маск отключил российской армии «старлинки». Точнее, отключил он вообще всем в Украине, но у украинских военных терминалы постепенно оживают и должны ожить все, а у российских – превратились в тыкву (торговля серыми «старлинками» в «зоне СВО» была очень выгодным бизнесом).
Последствия у этого события, несомненно, будут, и вряд ли приятные для российских военных. Как объясняют зетники, «старлинки» важнее всего на передовой, и на них держится связь передовая-штаб.
В связи с этим в z-пространстве – стон и скрежет зубовный. Во-первых, волнуются, что будет дальше. Во-вторых, задаются вопросом «а как так вышло, что мы воюем со злой НАТОй, но при этом армия от американских спутников зависит»?
Это вопрос риторический. А я вот задумался: интересно, расскажет ли кто-нибудь Владимиру Владимировичу? Какой был бы разговор, а?
– Владимир Владимирович, там Илон Маск нашей армии связь вырубил.
– В смысле Илон Маск? А как же Ростех? А как же Роскосмос? А газпромовские спутниковые терминалы? А как же импортозамещение и «цифровой суверенитет»? Мы же противостоим коллективному Западу, какой Маск??
Так что, думаю, что не доложат. Не надо лишний раз старика волновать.
Иван Филиппов, «Фейсбук»