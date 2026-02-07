Зеленский: Мы точно сделаем все, чтобы «Орешник» в Беларуси даже не начал работать 11 7.02.2026, 14:48

Президент Украины обратился к белорусам.

Украина передает белорусам разные сигналы с просьбой не разрешить втянуть себя в боевые действия. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на закрытой встрече с журналистами.

Издание «Главком», присутствовавшее на мероприятии, публикует основные моменты выступления украинского лидера.

— Мы считаем, что есть риски в случае втягивания белорусов в войну. Все время Россия строила разного характера воздушные коридоры, которыми пользовались русские во время атак на нашу энергетику. Прежде всего, это ударные дроны. Это техническая поддержка, техническое оборудование на антеннах на территории Беларуси, которые помогали дронам, — отметил Зеленский.

По его словам, Украина занималась этим вопросом и нашла, что сделать с некоторыми антеннами, чтобы уменьшить масштабы атак против нас.

Но мы не можем так же негласно заниматься вопросом «Орешника», как занимались вопросом антенн на территории Беларуси. И наш сигнал — там уже полностью или частично есть «Орешник». Там подготовительные, технические работы сделаны. Мы это ясно понимаем.

И есть наше применение ракет по Капустиному Яру, где русские держат соответствующее оружие. Поэтому таков наш сигнал Беларуси — вас могут втянуть в эту войну, и русские этого хотят.

Он выразил надежду, что представители народа Беларуси будут говорить европейцам, другим народам и государствам, что Беларусь вовлекают в войну.

— Потому что «Орешник» — это не антенны уже. Мы сделали все, чтобы антенны не работали и точно сделаем все, чтобы «Орешник» даже не начал работать. Это нам угроза. И мы хотим задействовать все инструменты, чтобы этого не произошло, — подчеркнул Зеленский.

И добавил, что если в России получится вовлечь в эту войну еще одну страну полностью — Беларусь — это будет большая трагедия.

Президент Украины напомнил, что после первых ракетных ударов с белорусской территории официальный Минск переводил ответственность на Россию. Теперь же, когда речь идет о новых видах вооружения и беспилотниках, объяснить их появление только действиями российских военных будет гораздо сложнее.

