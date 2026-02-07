15 мая 2026, пятница, 16:42
СБУ поразила в России завод, производящий компоненты горючего для ракет Х-55 и Х-101

  7.02.2026, 15:14
Появились данные о последствиях удара по Тверской области РФ.

Дроны Службы безопасности Украины поразили российский завод, который производит компоненты горючего для ракет Х-55 и Х-101.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

Как сообщили источники, беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ нанесли удар по опытному заводу в поселке Редкино Тверской области.

На этом объекте враг изготавливает компоненты ракетного топлива «децилин-М» для ракет Х-55 и Х-101, а также топливные добавки для дизельного топлива и авиационного керосина.

После успешных попаданий беспилотников СБУ на территории завода начался масштабный пожар - над объектом поднимается столб черного дыма. Сервис FIRMS, который в режиме реального времени отслеживает пожары по всему миру, зафиксировал активное горение на территории предприятия.

Стоит отметить, что Редкинский исследовательский завод находится под санкциями США, Великобритании и ряда других стран.

«СБУ продолжает системные удары по ключевым объектам российского ВПК. Пораженный завод является важным звеном в создании крылатых ракет, которыми россия атакует Украину. Даже временная остановка его работы усложняет производство ракетного топлива и снижает возможности врага поддерживать интенсивность обстрелов наших городов», - сообщил источник.

