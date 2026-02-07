«Ее семья — из местной аристократии, президент Индонезии был правой рукой дедушки» 4 7.02.2026, 15:22

6,630

Беларус на Бали растит сына от индонезийки и «живет в кайф».

Андрей родом из Вилейки, но более 5 лет он живет на Бали. Журналистам devby.io программист рассказал, как (не)много денег он тратит там, а еще поделился, каково это – растить сына от индонезийки.

«Думал, что программирование – не мое. Но работа на заводе заставила это пересмотреть»

– Сам я из Вилейки, в IT уже 11 лет.

У меня диплом инженера-механика. После БНТУ попал по распределению на машиностроительный завод – одно из самых сильных промышленных предприятий Беларуси. Там посмотрел, что главный инженер, который работает 10 лет, получает 1500$. Да и в целом настроение не очень веселое, у людей никакого энтузиазма в этой системе. А зарплата молодого специалиста – 300$, даже просто снять квартиру не всегда получится.

В университете у нас было программирование, но я никогда серьезно им не занимался. Помню, как-то купил большую книжку по C#, начал читать, понял, что в 30% случаев вообще ничего не понимаю, и решил, что программирование – не мое.

Но вся эта ситуация на заводе заставила пересмотреть этот вопрос. Попробовал еще раз – начал с видеокурсов.

Я нашел первую работу и решил уйти с завода до окончания распределения. В первые пять лет часто менял работу, быстро учился, и мои доходы росли. Потом пожил 7-8 месяцев во Вьетнаме, работая удаленно, – вернулся оттуда уже нормальным программистом и выплатил долг за распределение с одной зарплаты (половину к тому времени съела инфляция).

Личное фото героя

Фото: Devby.io

«Даже человек, женатый на индонезийке, ограничен в выборе работы»

– В начале 2020 года я жил и работал в Берлине. Во время одной из поездок в Беларусь встретил друга-программиста из моего родного города Вилейки, рассказал ему, что скучаю по Азии и теплому климату. И он предложил переехать на Бали. Свою работу туда я привез с собой – и работал на ней еще пару лет.

В итоге Бали стал местом, где я живу уже около пяти лет.

Сейчас в Индонезии есть визы для цифровых кочевников, но в доковидный период их не было. У меня была виза по прибытии (туристическая виза – выдается на 30 дней, можно продлить один раз еще на 30 дней). Потом во время пандемии были социальные визы (выдаются на 60 дней с возможностью платного продления еще на 120 дней). Для визарана приходилось несколько раз вылетать в Таиланд и Малайзию.

А потом я женился на индонезийской девушке, и теперь у меня spouse visa – виза супруга.

Личное фото героя

Фото: Devby.io

Вообще, с легализацией здесь все сложно. Правительство сделало какие-то движения, в 2026 году тоже обещают улучшения. Но пока даже человек в браке с индонезийкой или индонезийцем не может выбирать работу свободно. После двух лет в браке выбор профессий больше, но принципиальных преимуществ все равно нет. Еще через пять лет можно податься на гражданство.

Сейчас хотят ввести новые правила, когда иностранцу с ребенком от местного супруга могут дать гражданство быстрее. Но тогда тебе обязательно нужно будет отказаться от второго гражданства, что выглядит для меня как не очень солидное предложение.

«Иностранцев воспринимают как специалистов с более высоким уровнем экспертизы»

– До недавнего времени у меня было два основных проекта. Основной – европейская компания с физическим присутствием на Бали: она арендует офисные пространства в коворкинге. Там работают как местные специалисты, так и иностранцы.

Компания занимается разработкой AI-решений, в том числе трейдинговых: создает AI-агентов для финансовых рынков. С основателем мы познакомились на одном из профессиональных мероприятий, он сделал предложение, и условия показались мне интересными. Весь процесс трудоустройства ограничился этим общением и подписанием контракта.

Второй проект – удаленная работа с американским предпринимателем в сфере недвижимости. Я занимаюсь автоматизацией бизнес-процессов, CRM-системой и внутренними инструментами для управления арендой апартаментов и командой менеджеров.

Из-за высокого уровня ответственности на этих работах мне часто приходится работать больше стандартных восьми часов в день. Зато график гибкий: при необходимости могу взять паузу и восстановиться.

На основной работе часто работал по ночам – просто ночью у меня наилучшая продуктивность. Работодатель это принял, и иногда я уходил с работы где-нибудь в 5 утра.

Личное фото героя

Фото: Devby.io

Уровень зарплат в Индонезии для местных IT-специалистов в целом невысокий, а уровень подготовки часто уступает международным стандартам. Поэтому в крупных компаниях и на международных проектах у иностранцев, как правило, больше карьерных перспектив. В таких случаях иностранцев воспринимают как специалистов с более высоким уровнем экспертизы.

«Даже с учетом расходов на ребенка можно комфортно жить примерно на 1500$»

– Мой доход по основному проекту составлял около 5000$ в месяц на руки, частичная занятость на втором проекте – 1500–2000$. С основной работы я ушел месяц назад. Сейчас в планах заняться чем-то своим. Хочу отдохнуть от программирования и завести канал, попробовать себя в роли контент-креатора.

Цены в Индонезии в целом низкие, но сильно зависят от региона. Я живу на Бали, и здесь жилье заметно дороже, чем в других частях страны. Просторную и обустроенную студию я снимаю примерно за 350$ в месяц.

В Индонезию я переехал один, уже здесь у меня появился ребенок, сейчас ему 3,5 года. С его мамой познакомился на Бали, сама она лойер из Джакарты. Ее семья из местной аристократии, президент Индонезии в прошлом был правой рукой ее дедушки.

Личное фото героя

Фото: Devby.io

Сейчас мы с матерью ребенка живем раздельно, в пяти минутах друг от друга, продолжаем совместно воспитывать сына. Два-три дня в неделю он проводит у меня, регулярно помогаю финансово и участвую в ключевых расходах.

В среднем мой ежемесячный бюджет при комфортном образе жизни – около 2000–2500$. При этом основные статьи расходов выглядят так:

Жилье – 350$ в месяц.

Расходы на ребенка – 400$ (детский сад, няня, повседневные расходы).

Питание – 200$, если готовить дома, и до 350$, если регулярно питаться в кафе и ресторанах.

Развлечения, покупки и личные расходы – до 500$ в месяц.

При более экономном образе жизни, даже с учетом расходов на ребенка, можно комфортно жить примерно на 1500$ в месяц. Индонезия удобна тем, что здесь можно легко переключаться между разными образами жизни – от более роскошного до простого и экономного – без серьезной потери качества жизни.

Мои финансовые привычки менялись скорее из-за смены жизненных этапов, чем из-за смены страны. В первые годы после переезда я почти не ограничивал себя в расходах. Со временем приоритеты изменились, появилась дополнительная ответственность, и сейчас я живу более осознанно, уделяя больше внимания накоплениям.

Я не могу назвать точные цифры по налогам, так как напрямую с индонезийской налоговой системой практически не взаимодействую. Мой основной доход оформлен через европейскую компанию, и налогообложение, вероятно, происходит в стране регистрации работодателя. Насколько я знаю, в таких случаях двойного налогообложения нет, но конкретные детали зависят от резидентского статуса и страны, из которой поступают доходы.

До ухода с основной работы мне удавалось откладывать около 3000$ долларов в месяц, сейчас я живу в ноль и пока не откладываю. Для сбережений использую диверсифицированный подход:

часть сбережений храню в долларах;

часть – в индонезийских рупиях;

основную долю (60–70%) – в криптовалютах. В основном это Bitcoin, Ethereum и Solana.

Какое-то время часть моих доходов приходила в криптовалюте. Значительная часть моих активов – в биткоине.

Личное фото героя

Фото: Devby.io

С моим уровнем дохода приобретение жилья в Индонезии возможно, хотя рынок за последние годы заметно подорожал, особенно на Бали. Был период, когда я почти решился на покупку земли и строительство дома, но эти планы пришлось отложить.

В целом при бюджете около 150 тысяч долларов можно построить качественный дом или виллу на две-три спальни в не очень популярных среди туристов районах. Но Бали – остров небольшой (площадь Бали, 5600 км², примерно соответствует общей площади Минского, Логойского и Смолевичского районов). Поэтому даже такие места находятся в 30–60 минутах езды от развитых районов.

Три мира Индонезии

– В целом вся Индонезия – это как бы три мира. Есть огромная Джакарта (больше 40 млн человек, сейчас это самый большой город мира по населению), есть вся остальная Индонезия – и есть Бали.

Я живу на Бали, потому что это самый комфортный регион Индонезии для иностранца. Таким его делают инфраструктура, климат и международное комьюнити. Здесь интересная культурная среда, красивая природа и люди со всего мира.

Индуистский Бали заметно отличается от остальной Индонезии, преимущественно мусульманской страны. Например, на других островах распространена такая мера наказания, как удары палками, часто в новостях проскакивает: где-то женщин побили.

Преступность на Бали, конечно, есть, но что-то серьезное здесь случается редко. В целом я себя чувствую здесь спокойно. Местные жители почти никогда не дерутся, они не альфа-самцы.

И если вдруг сейчас начнется третья мировая война, я нахожусь как раз в том месте, где хотел бы в это время оказаться.

Сейчас живу в Убуде – переехал, чтобы быть поближе к моему ребенку и его маме. Убуд хорошо подходит для жизни в сезон дождей, город под осеннее настроение, когда нет желания выходить из дома. И еще здесь очень интересное духовное комьюнити.

Раньше на Бали было не очень хорошо с магазинами, но в последние годы настроили много больших супермаркетов. У меня три супермаркета в 5 минутах езды. В первое время действительно не хватало каких-то продуктов вроде творога. Постепенно я к этому привык. Появилось много заведений с русской кухней, где можно поесть привычной еды.

На Бали есть пара друзей-белорусов – тоже из Вилейки. Но в основном здесь я общаюсь с индонезийцами и иностранцами. После начала войны хлынуло очень много людей из России и Украины. Особенно русских. Их здесь и раньше было много, но они были довольно адекватные. Вторая волна уже гораздо хуже.

Личное фото героя

Фото: Devby.io

Путешествую по Индонезии регулярно – это очень большая и интересная страна, здесь более 17 тысяч островов. У меня был двухмесячный байк-трип по Яве (купил новую «Хонду» за 2000$), бывал в столичной Джакарте, посещал и мегаполисы, и небольшие деревни. Хватает сельских уголков с почти не тронутой природой. Еще бывал на Нуса-Пениде, Ломбоке и других индонезийских островах рядом с Бали. Впрочем, даже через пять лет жизни на Бали здесь остается множество интересных мест, которые еще не видел: и пляжи, и водопады, и джунгли, и вулканы.

Есть хорошие главные дороги – но, если ты выбираешься вглубь, в деревню, там все не очень хорошо. Бывает даже совсем плохо. Из-за этого довольно легко можно попасть в bike accident. За пять лет я уже, кажется, побывал в четырех подобных авариях.

Личное фото героя

Фото: Devby.io

Медицина

– В первые несколько лет жизни на Бали у меня не было местной медицинской страховки. Потом все наладилось: мама моего ребенка много кого знает, и часть ее семьи работает в медицине. Впрочем, за пять лет в госпиталь я сходил, наверное, раза три. Может, мне пока везет.

Без страховки какая-нибудь консультация будет стоить 10$. А дальше все зависит от процедуры. Например, рентген уже 30–40$, анализ крови 10–20$. Где-то до 100$ все несерьезное можно разрулить.

«Сын еще не задается вопросами национальной принадлежности, но уже ел драники»

– С мамой моего ребенка мы были соседями, потом она в меня влюбилась, стали жить вместе. Через какое-то время я понял, что это не мое, и мы разошлись. А недели через три она сказала, что у нее будет ребенок от меня и она по-любому будет его оставлять. Ну а что я могу сделать? Мы поженились, пожили пару лет вместе, а потом разъехались. Сейчас мы просто друзья – и родители. Она не особенно религиозная женщина, живет в современном мире.

Личное фото героя

Фото: Devby.io

В местных респектабельных, аристократических семьях няни должны быть обязательно. Наша няня живет с нами фултайм, платим около 300$. Сейчас отдали ребенка еще и в садик – здесь такие экологичные healthy-сады, с детьми постоянно на природу ходят.

С раннего детства мой сын разговаривает на английском и индонезийском. Хочу его как-нибудь свозить в Беларусь к моим родителям на полгода, чтобы он там на русском начал говорить. Он еще не задается вопросами о своей национальной принадлежности, мыслит другими категориями: вот кот умер – и он сидит грустный. Но, думаю, в гостях у бабушки и дедушки для него откроется и эта сторона реальности. Кстати, драники он уже пробовал – на Бали есть пара белорусских ресторанов.

Интересно, что я уже довольно давно ощущал себя скорее гражданином мира. Но в последнее время стал внимательнее относиться к белорусской культуре, а себя стал чувствовать белорусом. Потому что здесь я повстречал очень много людей из самых разных этнических, религиозных, социальных групп. И понял, что белорусов я очень люблю и уважаю. Как-то так получается, что это место, Беларусь, воспитывает очень хороших людей. Даже в таких условиях. Как будто чем хуже условия, тем лучше получаются люди.

Личное фото героя

Фото: Devby.io

«Местные разделяют иностранцев на тех, кто давно живет на Бали, и туристов»

– Индонезийцы в целом более открытые, чем европейцы, очень дружелюбные, всегда рады помочь. Заметил, что местные разделяют иностранцев на тех, кто давно живет на Бали, и туристов. К туристам чуть пренебрежительное отношение: приехали, уехали, бухают, ничего не делают. А вот у того, кто здесь живет, всегда есть местные друзья – для них он иностранец, но «свой» иностранец.

Английский на базовом уровне знают, наверное, почти все, 90% жителей Бали. Вообще в Индонезии 270 языков, и языковая ситуация очень сильно варьируется от региона к региону. В некоторых местах не все знают основной для этой страны индонезийский язык.

Лично я знаю 100+ слов на индонезийском, но всё общение у меня на английском, иногда даже могу забывать некоторые русские слова.

В целом местная культура такая высокодуховная. Бог здесь – это не пустое место. На Бали очень развит институт семьи, много детей. Еще здесь много специфических ритуалов, которым не устаешь удивляться. Каждый день они приносят какие-то подношения богам. А Новый год у них – это время, когда на остров приходят демоны. Поэтому нужно выключить свет и весь день провести в тишине, чтобы демоны подумали, будто здесь никого нет. Потом жизнь на остров возвращается.

«За новой женой поехал бы в Японию»

– Если вы айтишник и хотите жить и работать на Бали, я бы советовал найти удаленную работу. Местный рынок труда очень дешевый и насыщенный.

Но вообще, по моим наблюдениям, когда ты едешь в неизвестность и вообще не готов к тому, что встретишь, начинает работать режим выживания, в котором ты наиболее эффективен и всегда можешь что-нибудь придумать.

А первое, что нужно сделать после приезда, – это социализироваться. Просто узнаёшь людей и заводишь друзей. Работаешь, а между работой тусуешься и открываешь для себя остров.

Личное фото героя

Фото: Devby.io

На Бали есть и недостатки, к которым нужно быть готовым. Культура бизнеса, уровень образования ниже, чем вы привыкли. Трудно найти специалистов, которые могут что-то действительно хорошо и в нужный срок сделать, – не только в IT.

И еще Бали не очень хорош для семей. Я знаю много пар, которые приезжали сюда, в том числе с детьми, и расставались. Этот остров как бы разрушает семьи. И это при том, что местные жители на Бали, напротив, очень заботятся о своих семьях и о детях.

Люблю Индонезию, вижу в ней потенциал, рассматриваю ее уже как свой дом. Бали полностью оправдал мои ожидания. И если бы я прямо сейчас из Берлина или из Минска принимал решение о переезде сюда – конечно, переехал бы.

Но передо мной всегда вопрос: а может, где-то еще лучше?

Например, привлекают Япония и Китай. Кстати, да – за новой женой я бы поехал в Японию или в Китай. Конечно, Япония – дорогая страна. Но, если мне не хватает денег для реализации моих планов, значит, нужно что-то делать со своим заработком.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com