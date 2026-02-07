WSJ: Три главных вывода из мирных переговоров по войне в Украине 1 7.02.2026, 16:08

2,454

По судьбоносным вопросам стороны остаются на прежних позициях.

Переговоры США, России и Украины в Абу-Даби завершились лишь скромными результатами. Главный и самый сложный вопрос — кому в итоге должны принадлежать территории на востоке Донбасса — по-прежнему не решен, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оценивать итоги переговоров пока рано. Спецпредставитель США Стив Уиткофф, напротив, выразил осторожный оптимизм, отметив, что «усердная дипломатическая работа приносит реальные результаты». Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что список нерешенных вопросов сократился, но оставшиеся — самые трудные, и война продолжается.

1. Обмен пленными — главный практический результат.

В четверг Украина и Россия провели очередной крупный обмен военнопленных — по 157 человек с каждой стороны, всего 314. Среди освобожденных украинцев — 150 военных и семь гражданских, большинство удерживались с 2022 года, включая защитников Мариуполя. Обмены остаются одной из немногих сфер, где стороны регулярно находят компромисс.

2. Обсуждение механики возможного прекращения огня.

Значительная часть переговоров была посвящена тому, как обеспечить выполнение потенциального режима прекращения огня и мониторинг нарушений. Глава украинской делегации Рустем Умеров назвал разговор «конструктивным». Однако ранее предложенная США идея взаимного отказа от ударов по энергетической инфраструктуре быстро провалилась — Россия в начале недели нанесла крупнейший удар по украинской энергосистеме в этом году.

3. Главное препятствие — вопрос контроля над территориями.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что согласия по ключевым пунктам мирного плана, разработанного Киевом и Вашингтоном, нет. Речь идет о будущей принадлежности украинских территорий Донбаса и районов вокруг Запорожской АЭС, оккупированных Россией.

Киев настаивает на сохранении линии соприкосновения без уступок территорий. Москва требует вывода украинских войск из Донецкой области. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров вновь подтвердил эту позицию.

Переговоры продолжаются, но по судьбоносным вопросам стороны остаются на прежних позициях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com