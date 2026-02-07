Топ-4 способа помочь себе во время конфликта

Осознанность и уважение помогают сохранить здоровье.

Регулярные ссоры могут быть не только эмоционально разрушительными, но и физически опасными. Они изменяют химию мозга, повышают уровень гормонов стресса и увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже деменции, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Во время конфликта активируется миндалевидное тело — центр эмоций. Организм переходит в режим «бей или беги», растут уровень адреналина и кортизола, учащаются пульс и дыхание. При хроническом стрессе кортизол остается повышенным, что снижает активность префронтальной коры — мы хуже контролируем импульсы и теряем способность логически мыслить.

Длительные конфликты влияют и на память: страдает гиппокамп, что приводит к трудностям с запоминанием и может повышать риск деменции — таковы выводы ряда исследований.

Сердечно-сосудистая система также испытывает нагрузку. Во время ссор многие прибегают к вредным привычкам — алкоголю, перееданию, нарушению сна — что повышает давление и уровень сахара, увеличивая риск инфаркта и инсульта.

Иммунитет тоже ослабевает: хронический выброс кортизола подавляет производство иммунных клеток, ухудшая сопротивляемость вирусам и замедляя восстановление организма.

Как снизить вред от конфликтов:

1. Замечайте первые признаки гнева и делайте паузу минимум на 30 минут.

2. Общайтесь уважительно, избегайте обвинений, будьте готовы извиниться.

3. После спора спокойно обсудите, что произошло и почему.

4. Завершайте конфликт «точкой примирения» — жестом, ужином или объятием.

