Владельцы авто из-за морозов купили рекордное количество зимнего топлива за всю историю 3 7.02.2026, 16:23

2,812

Оно выдерживает до -32 °C.

С начала этого года белорусские автовладельцы приобрели на АЗС «Белоруснефти» более 33 тыс. тонн дизельного топлива «Арктика». При том, в среднем на протяжении года покупают 10−15 тыс. тонн, пишет БелТА со ссылкой на замгендиректора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции Сергея Каморникова.

«Арктика» — сезонное топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками. В «Белоруснефти» утверждают, что оно выдерживает до минус 32 °C.

По словам Сергея Каморникова, в последние годы «Арктика» из-за теплых зим не была в топе продаж. В этом году на АЗС компании установили исторический рекорд. В январе и первые дни февраля реализовали более 33 тыс. тонн. До этого максимум был зафиксирован в морозную зиму 2020−2021 годов, когда продали около 31 тыс. тыс. зимнего дизеля.

В «Белоруснефти» рассчитывают в этом году приблизиться к цифре 40 тыс. тонн.

Ранее анонсировали, что в 2026 году акцизы на дизтопливо и бензин хотят проиндексировать на 3%.

Как писали ранее, объем продаж автомобильного топлива в Беларуси в 2025 году увеличился на 2,5%. А поставки белорусского бензина в Россию в январе — ноябре 2025 года составили 224,4 тыс. тонн. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 136%.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com