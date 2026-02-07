15 мая 2026, пятница, 16:43
Владельцы авто из-за морозов купили рекордное количество зимнего топлива за всю историю

  7.02.2026, 16:23
  2,812
Оно выдерживает до -32 °C.

С начала этого года белорусские автовладельцы приобрели на АЗС «Белоруснефти» более 33 тыс. тонн дизельного топлива «Арктика». При том, в среднем на протяжении года покупают 10−15 тыс. тонн, пишет БелТА со ссылкой на замгендиректора по обеспечению углеводородным сырьем и реализации продукции Сергея Каморникова.

«Арктика» — сезонное топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками. В «Белоруснефти» утверждают, что оно выдерживает до минус 32 °C.

По словам Сергея Каморникова, в последние годы «Арктика» из-за теплых зим не была в топе продаж. В этом году на АЗС компании установили исторический рекорд. В январе и первые дни февраля реализовали более 33 тыс. тонн. До этого максимум был зафиксирован в морозную зиму 2020−2021 годов, когда продали около 31 тыс. тыс. зимнего дизеля.

В «Белоруснефти» рассчитывают в этом году приблизиться к цифре 40 тыс. тонн.

Ранее анонсировали, что в 2026 году акцизы на дизтопливо и бензин хотят проиндексировать на 3%.

Как писали ранее, объем продаж автомобильного топлива в Беларуси в 2025 году увеличился на 2,5%. А поставки белорусского бензина в Россию в январе — ноябре 2025 года составили 224,4 тыс. тонн. По сравнению с прошлым годом эта цифра выросла на 136%.

