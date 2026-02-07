Украинские разведчики уничтожили российские системы ПВО на десятки миллионов долларов

  • 7.02.2026, 23:27
  • 3,944
Видео ударов дронов.

В январе 2026 года бойцы специального подразделения ГУР Минобороны Украины «Призраки» при помощи дронов на фронте уничтожили 6 объектов ПВО оккупационной армии РФ. Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины.

По данным ГУР, в прошлом месяце украинские военные разведчики дронами уничтожили следующие системы вражеской фронтовой противовоздушной обороны: зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», зенитно-ракетный комплекс «Тор-М1», зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» вместе с транспортно-заряжающей машиной, РЛМ-МЕ из состава радиолокационного комплекса «Небо-М», мобильную радиолокационнаую станцию дециметрового диапазона зенитно-ракетного комплекса «Противник-ГЕ».

Общую стоимость вражеских средств ПВО, уничтоженных украинскими «призраками» в январе, можно оценить в десятки миллионов долларов. Один только «Панцирь-С1» стоил от 13 до 20 млн долларов, в зависимости от версии.

Украинские военные разведчики подразделения «Призраки» постоянно ищут и уничтожают вражеские средства ПВО. Приоритетные цели – зенитно-ракетные комплексы и радиолокационные системы.

Согласно информации Генштаба ВСУ, на данный момент, с 24 февраля 2022 года по 7 февраля 2026 года бойцы Сил обороны Украины уничтожили 1295 российских средств ПВО. Кроме того, российская оккупационная армия уже потеряла в войне против Украины более 1,2 млн человек убитыми и ранеными, 11 650 танков, более 24 000 боевых бронированных машин, более 37 000 артиллерийских систем, 1627 РСЗО, 435 самолетов, 347 вертолетов, 28 кораблей и катеров, а также 2 подводные лодки.

Самыми «горячими» участками фронта в начале февраля 2026 года являются Покровское и Гуляйпольское направления. По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении вчера, 6 февраля, российские оккупанты 41 раз атаковали позиции ВСУ, а на Гуляйпольском направлении – 21 раз. Враг пытается полностью захватить Покровск и Гуляйполе, но бойцы ВСУ удерживают свои позиции.

