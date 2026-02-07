закрыть
15 мая 2026, пятница, 18:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Покушение на генерала ГРУ Алексеева стало возможным благодаря любовнице

10
  • 7.02.2026, 16:47
  • 20,000
СМИ: Покушение на генерала ГРУ Алексеева стало возможным благодаря любовнице

Выяснились новые подробности нападения, произошедшего во многоэтажном доме в Москве.

В Москве продолжают выяснять детали покушения на заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева. По данным ВЧК ОГПУ, киллер смог беспрепятственно попасть в подъезд во время ночной смены охраны генерала, а домофон он открыл своим ключом.

При этом он хорошо подготовился: лицо нападавшего было полностью скрыто маской, на нем была объемная куртка и шапка, поэтому опознать его по внешности практически невозможно.

Следователи признают, что надежды на записи с камер мало, поэтому сейчас активно опрашивают жильцов дома и соседних подъездов. Также выясняется, почему генерал оказался в этом доме без охраны, пишет источник.

По предварительной версии, Алексеев приезжал туда к любовнице и старался сохранять такие визиты в тайне. Соседи рассказали, что в квартире жила женщина значительно моложе, с маленьким ребенком, а самого мужчину видели редко. При этом официальной супруге генерала 63 года, а их детям уже за 30.

Охрану жилого комплекса обеспечивал частный ЧОП «Неомакс», но в момент нападения происходила пересменка. Первый звонок от жильцов принял молодой охранник – ему сообщили о ножевом ранении, но он не стал разбираться, сдал смену и ушел отдыхать. Двое его коллег позже поднялись на 24 этаж, где произошла атака, и разминулись с нападавшим, который спускался по лестнице.

По данным российского издания «Коммерсант», генерал уже перенес операцию и сейчас находится в состоянии искусственной комы. В то же время военные блогеры утверждают, что его состояние остается стабильно тяжелым, и о выводе из комы речи пока не идет.

Написать комментарий 10

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина