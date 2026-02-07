СМИ: Покушение на генерала ГРУ Алексеева стало возможным благодаря любовнице 10 7.02.2026, 16:47



Выяснились новые подробности нападения, произошедшего во многоэтажном доме в Москве.

В Москве продолжают выяснять детали покушения на заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева. По данным ВЧК ОГПУ, киллер смог беспрепятственно попасть в подъезд во время ночной смены охраны генерала, а домофон он открыл своим ключом.

При этом он хорошо подготовился: лицо нападавшего было полностью скрыто маской, на нем была объемная куртка и шапка, поэтому опознать его по внешности практически невозможно.

Следователи признают, что надежды на записи с камер мало, поэтому сейчас активно опрашивают жильцов дома и соседних подъездов. Также выясняется, почему генерал оказался в этом доме без охраны, пишет источник.

По предварительной версии, Алексеев приезжал туда к любовнице и старался сохранять такие визиты в тайне. Соседи рассказали, что в квартире жила женщина значительно моложе, с маленьким ребенком, а самого мужчину видели редко. При этом официальной супруге генерала 63 года, а их детям уже за 30.

Охрану жилого комплекса обеспечивал частный ЧОП «Неомакс», но в момент нападения происходила пересменка. Первый звонок от жильцов принял молодой охранник – ему сообщили о ножевом ранении, но он не стал разбираться, сдал смену и ушел отдыхать. Двое его коллег позже поднялись на 24 этаж, где произошла атака, и разминулись с нападавшим, который спускался по лестнице.

По данным российского издания «Коммерсант», генерал уже перенес операцию и сейчас находится в состоянии искусственной комы. В то же время военные блогеры утверждают, что его состояние остается стабильно тяжелым, и о выводе из комы речи пока не идет.

