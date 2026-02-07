Белоруске урезали стаж из-за советского документа 7.02.2026, 16:54

6,190

Что произошло?

Жительница Шклова столкнулась с проблемой при оформлении пенсии: органы соцзащиты отказались засчитывать ей год учёбы в трудовой стаж. Речь шла о периоде 1987-1988 годов – в советском свидетельстве об образовании не было указано, что обучение проходило на дневной форме.

О ситуации рассказали в пресс-службепровластной Белорусской федерации профсоюзов. В результате спорный период был восстановлен, а пенсионные гарантии работницы – защищены.

Правовой инспектор отметил, что в подобных случаях решающими могут оказаться дополнительные документы. «Храните не только свидетельства, но и экзаменационные ведомости – они могут стать весомым аргументом», – подчеркнул он.

Когда и за что могут урезать отпуск?

Ранее правовой инспектор труда Могилёвской областной организации профсоюза работников промышленности «Белпрофмаш» Полина Тетерова рассказала о ситуации, когда наниматель вправе урезать трудовой отпуск сотрудника. Правда, такая мера предусмотрена лишь в одном случае.

Речь идёт о прогуле без уважительной причины. По словам юриста, отпуск могут урезать на то количество календарных дней, которое соответствует времени прогула. Например, не вышел на работу без объяснений два раза – получай минус два дня отпуска.

Вместе с тем есть одно «но». Дело в том, что даже после сокращения трудовой отпуск не может быть меньше 24 календарных дней. Это минимальная продолжительность, установленная законодательством Беларуси.

Кроме того, мера носит разовый характер. Сокращение применяется исключительно за тот рабочий год, в котором был допущен прогул, и не может переноситься на следующий рабочий период, объяснила Тетерова. Более того, это право нанимателя, а не обязанность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com