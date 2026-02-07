закрыть
15 мая 2026, пятница, 18:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин блефует

  • 7.02.2026, 17:05
  • 4,922
Путин блефует

Хозяин Кремля использует зиму как оружие.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Бурдис заявил, что российский правитель Путин блефует по поводу энергетического перемирия и вместо этого продолжает терроризировать украинцев, используя зиму как оружие.

Об этом министр написал в субботу в соцсети Х.

- На фоне продолжения попыток мирных переговоров и блефа Путина относительно «энергетического перемирия» Россия продолжает использовать зиму как оружие, осуществляя массовые ночные атаки на Украину и намеренно нацеливаясь на гражданскую энергетическую инфраструктуру, – заявил Будрис.

Он добавил, что замораживать людей в темноте, когда температура резко падает, – это чистый террор.

«Эти систематические удары по энергетической инфраструктуре, включая объекты, связанные с ядерной энергетикой, являются военными преступлениями по международному праву и должны быть наказаны реальными мерами, а не только заявлениями о беспокойстве, включая действия в Международном уголовном суде. Те, кто приказывает и осуществляет эти атаки, должны понести уголовную ответственность», – заявил литовский министр.

Он добавил, что Литва недавно подарила Украине генераторы на сумму 2,4 млн евро, а масштаб атак России требует соответствующего увеличения усилий от всех.

- Слова и иллюзии сдержанности не остановят Россию. Только сила, солидарность и ответственность могут заставить ее прекратить агрессивную войну, – добавил Будрис.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина