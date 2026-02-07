Путин блефует
- 7.02.2026, 17:05
- 4,922
Хозяин Кремля использует зиму как оружие.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Бурдис заявил, что российский правитель Путин блефует по поводу энергетического перемирия и вместо этого продолжает терроризировать украинцев, используя зиму как оружие.
Об этом министр написал в субботу в соцсети Х.
- На фоне продолжения попыток мирных переговоров и блефа Путина относительно «энергетического перемирия» Россия продолжает использовать зиму как оружие, осуществляя массовые ночные атаки на Украину и намеренно нацеливаясь на гражданскую энергетическую инфраструктуру, – заявил Будрис.
Он добавил, что замораживать людей в темноте, когда температура резко падает, – это чистый террор.
«Эти систематические удары по энергетической инфраструктуре, включая объекты, связанные с ядерной энергетикой, являются военными преступлениями по международному праву и должны быть наказаны реальными мерами, а не только заявлениями о беспокойстве, включая действия в Международном уголовном суде. Те, кто приказывает и осуществляет эти атаки, должны понести уголовную ответственность», – заявил литовский министр.
Он добавил, что Литва недавно подарила Украине генераторы на сумму 2,4 млн евро, а масштаб атак России требует соответствующего увеличения усилий от всех.
- Слова и иллюзии сдержанности не остановят Россию. Только сила, солидарность и ответственность могут заставить ее прекратить агрессивную войну, – добавил Будрис.