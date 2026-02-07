Грузия высылает белорусов

Грузия высылает белорусов3
- 7.02.2026, 17:27
Статистика за 2025-ый год.
Шесть белорусских граждан выслала Грузия в 2025 году, свидетельствует проведенный «Позіркам» анализ данных, опубликованных полицией страны.
Все высланные — мужчины. Трое из них — в возрасте от 26 до 40 лет, двое — от 18 до 25, один — от 41 до 65.
Четыре белоруса выслано в третьем квартале, по одному — в первом и четвертом.
Всего в прошлом году грузинские власти (в стране с 2012 года правит партия пророссийского олигарха Бидзины Иванишвили) выслали 1.311 иностранцев, в том числе 73 граждан России. Доля белорусов составила 0,46%.
Грузия стала одной из основных стран пребывания белорусов, бежавших от преследований режима Лукашенко в 2020 году и позднее. В то же время местные власти не удовлетворили ни одного их ходатайства о предоставлении убежища.
Граждане Беларуси время от времени фигурируют в сообщениях грузинской полиции о борьбе с криминалом в сфере оборота наркотических веществ.