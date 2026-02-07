В Купянске россияне остались только в «колодце»1
- 7.02.2026, 17:38
В ВСУ объяснили, в каком они там положении.
Украинские силы продолжают продвигаться в Купянске, зажимая врага в городской застройке. Сейчас в городе осталось небольшое количество оккупантов.
Об этом в разговоре с «24 Каналом» рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Украины Виктор Трегубов, объяснив, где именно располагаются остатки россиян в Купянске Харьковской области. Также численность оккупантов там уменьшается, поскольку Силы обороны осуществляют «разведывательно-штурмовые действия по выявлению и ликвидации противника».
Трегубов отметил, если раньше речь шла о том, что большинство россиян сосредоточено в одном квартале в Купянске, то теперь все россияне, оставшиеся в городе, находятся в этом квартале.
- Это квартал к северу от центра, это район городской больницы. Это, фактически, «колодец» из многоэтажек. Там они сейчас находятся и пытаются удерживать оборону. Речь идет о количестве до 50 человек врага, – подчеркнул Виктор Трегубов.
Обратите внимание, что Силы обороны Украины, как отметил военный эксперт Роман Свитан, полностью контролируют юго-западное направление в Купянске. Но в дальнейшем им нужно сбросить противника с правого берега реки Оскол и убрать плацдарм в районе Двуречной. Там необходимо развернуть военную операцию по зачистке правого берега Оскола до Двуречной. Если же оставить этот плацдарм, то враг может снова начать продвигаться с севера на юг в сторону Купянска.
Начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил отметил, что оккупанты там изолированы. Они не могут вести активные действия, а просто пытаются выжить, получая снабжение по воздуху.