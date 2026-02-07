Саудовская Аравия вложит миллиарды в развитие Сирии
- 7.02.2026, 17:39
Финансирование будет происходить в несколько этапов.
Саудовская Аравия направит 7,5 миллиарда риалов (1,69 млрд евро) на развитие аэропортов в городе Алеппо на северо-западе Сирии. Об этом министр инвестиций королевства Халид аль-Фалих сообщил в субботу, 7 февраля. Финансирование будет происходить в несколько этапов, добавил он, пишет «Немецкая волна».
Эр-Рияд планирует инвестиции и в другие секторы сирийской экономики. Один из проектов предусматривает вложения в телекоммуникационное развитие Сирии объемом 847 млн евро, другой - создание совместной авиакомпании низкобюджетного сегмента с целью расширить региональные перевозки, отметили в королевстве.
Эр-Рияд стремится к более тесным экономических связям с Дамаском после снятия санкций США в отношении Сирии. Ограничительные меры долгое время препятствовали притоку иностранных инвестиций в страну и мешали ее восстановлению после кровопролитной гражданской войны.