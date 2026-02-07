закрыть
15 мая 2026, пятница, 18:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Саудовская Аравия вложит миллиарды в развитие Сирии

  • 7.02.2026, 17:39
  • 1,658
Саудовская Аравия вложит миллиарды в развитие Сирии

Финансирование будет происходить в несколько этапов.

Саудовская Аравия направит 7,5 миллиарда риалов (1,69 млрд евро) на развитие аэропортов в городе Алеппо на северо-западе Сирии. Об этом министр инвестиций королевства Халид аль-Фалих сообщил в субботу, 7 февраля. Финансирование будет происходить в несколько этапов, добавил он, пишет «Немецкая волна».

Эр-Рияд планирует инвестиции и в другие секторы сирийской экономики. Один из проектов предусматривает вложения в телекоммуникационное развитие Сирии объемом 847 млн евро, другой - создание совместной авиакомпании низкобюджетного сегмента с целью расширить региональные перевозки, отметили в королевстве.

Эр-Рияд стремится к более тесным экономических связям с Дамаском после снятия санкций США в отношении Сирии. Ограничительные меры долгое время препятствовали притоку иностранных инвестиций в страну и мешали ее восстановлению после кровопролитной гражданской войны.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина