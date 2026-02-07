Саудовская Аравия вложит миллиарды в развитие Сирии 7.02.2026, 17:39

Финансирование будет происходить в несколько этапов.

Саудовская Аравия направит 7,5 миллиарда риалов (1,69 млрд евро) на развитие аэропортов в городе Алеппо на северо-западе Сирии. Об этом министр инвестиций королевства Халид аль-Фалих сообщил в субботу, 7 февраля. Финансирование будет происходить в несколько этапов, добавил он, пишет «Немецкая волна».

Эр-Рияд планирует инвестиции и в другие секторы сирийской экономики. Один из проектов предусматривает вложения в телекоммуникационное развитие Сирии объемом 847 млн евро, другой - создание совместной авиакомпании низкобюджетного сегмента с целью расширить региональные перевозки, отметили в королевстве.

Эр-Рияд стремится к более тесным экономических связям с Дамаском после снятия санкций США в отношении Сирии. Ограничительные меры долгое время препятствовали притоку иностранных инвестиций в страну и мешали ее восстановлению после кровопролитной гражданской войны.

