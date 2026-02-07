В Беларуси продают купюру, которую раньше многие хотели иметь в кошельке
- 7.02.2026, 17:52
Пять миллионов из прошлого.
В Беларуси продают купюру в 5 млн рублей образца 1999 года. Объявление опубликовано на сайте Ay.by. Стоит коллекционный сувенир в значительно больше, чем его номинал в переводе на новые деньги, пишет «Зеркало».
Купюра в 5 000 000 рублей 1999 года, как указано в объявлении, никогда не была в обращении. Коллекционеры отмечают такие деньги как Uncirculated (UNC). Серия денег — АК.
Просят за валюту, которая вышла из обращения 20 лет назад, 1200 рублей. Это деньги 1999 года, то есть выпущенные до двух деноминаций (2000 и 2016 годов). В современных деньгах это 50 копеек.