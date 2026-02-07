Три увлекательных фильма с неожиданной концовкой
- 7.02.2026, 18:19
- 6,216
Догадаться почти невозможно.
Если вы не фанат банальных сюжетов, а нуждаетесь в головоломках или экшене, то это то, что вам нужно. Можете посвятить выходные интересным фильмам, которые точно не заставят скучать.
«24 Канал» выбрал несколько кинолент, которые соединили в себе различные жанры, чтобы поразить самого придирчивого зрителя.
«Другие», 2001
Рейтинг IMDb: 7,6
Это мистический триллер о Грейс, которая живет с двумя детьми в огромном, однако уединенном поместье. Ее дети имеют редкую болезнь – не переносят свет. Из-за этого в доме нет света, а всегда сплошная темнота. Когда на ее пороге появляются новые слуги, в доме начинается ряд страшных и необъяснимых событий. В какой-то момент главная героиня вообще начинает сомневаться в реальности того, что происходит.
«Идентификация», 2003
Рейтинг IMDb: 7,3
Из-за непогоды группа незнакомцев оказывается в одном придорожном мотеле. Казалось, что ничего не предвещает беды, однако гости начинают умирать один за другим при непонятных обстоятельствах. Каждая новая смерть только усложняет поиски убийцы, а последующие события становятся все более жуткими.
«Ножи наголо», 2019
Рейтинг IMDb: 7,9
Это детективная история с черным юмором о загадочной смерти известного писателя. На одной из вечеринок собирается вся семья. Каждый из них имеет скрытые образы и незаурядные тайны. За дело берется харизматичный детектив Бенуа Блан, который постепенно начинает распутывать клубок смерти.
Кроме того, история с этим детективом имеет продолжение. Всего есть три части о Бенуа Блана.