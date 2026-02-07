Три увлекательных фильма с неожиданной концовкой 7.02.2026, 18:19

6,216

Догадаться почти невозможно.

Если вы не фанат банальных сюжетов, а нуждаетесь в головоломках или экшене, то это то, что вам нужно. Можете посвятить выходные интересным фильмам, которые точно не заставят скучать.

«24 Канал» выбрал несколько кинолент, которые соединили в себе различные жанры, чтобы поразить самого придирчивого зрителя.

«Другие», 2001

Рейтинг IMDb: 7,6

Это мистический триллер о Грейс, которая живет с двумя детьми в огромном, однако уединенном поместье. Ее дети имеют редкую болезнь – не переносят свет. Из-за этого в доме нет света, а всегда сплошная темнота. Когда на ее пороге появляются новые слуги, в доме начинается ряд страшных и необъяснимых событий. В какой-то момент главная героиня вообще начинает сомневаться в реальности того, что происходит.

«Идентификация», 2003

Рейтинг IMDb: 7,3

Из-за непогоды группа незнакомцев оказывается в одном придорожном мотеле. Казалось, что ничего не предвещает беды, однако гости начинают умирать один за другим при непонятных обстоятельствах. Каждая новая смерть только усложняет поиски убийцы, а последующие события становятся все более жуткими.

«Ножи наголо», 2019

Рейтинг IMDb: 7,9

Это детективная история с черным юмором о загадочной смерти известного писателя. На одной из вечеринок собирается вся семья. Каждый из них имеет скрытые образы и незаурядные тайны. За дело берется харизматичный детектив Бенуа Блан, который постепенно начинает распутывать клубок смерти.

Кроме того, история с этим детективом имеет продолжение. Всего есть три части о Бенуа Блана.

